Joy-Con w końcu otrzymuje oficjalne wsparcie od Steam

Gdyby ktoś się zastanawiał co to jest Joy-Con to już śpieszę z wytłumaczeniem. Jest to kontroler dołączany do konsol Nintendo Switch i możemy je przymocować po obu stronach konsoli. Stworzy nam to efekt coś na wzór PlayStation Vita. Różnica polega na tym, że możemy je odczepić i każdy Joy-Con może pełnić funkcję kontrolera z osobna, dzięki czemu możemy bez problemu bawić się w dwójkę mając jeden zestaw.

Dzięki wsparcie Steam korzystanie na PC stało się dużo prostsze, bowiem możemy teraz używać tych kontrolerów na raz w pojedynkę jak i w parach. Gracze informują również, że Steam umożliwił także przypisanie wybranych funkcji przyciskom. Warto jednak zaznaczyć, że aktualne wsparcie jest możliwe w wersji beta platformy Steam.

W jaki sposób już uzyskać wsparcie od Steam?

Jeśli chcesz już korzystać z wsparcia dla kontrolerów od Nintendo, musisz przejść do ustawień i w zakładce Konto kliknąć zmień w sekcji udział w testach beta Z opcji należy wybrać Steam Beta Update i zatwierdzić wybór przyciskiem OK

