Na kiedy zapowiedziany jest debiut serii Galaxy S23? Samsung poprzednią generację zaprezentował 9 lutego 2022 roku. Kiedy świat oficjalnie ujrzy następcę? Leaker ujawnił prawdopodobną datę premiery nowej generacji flagowca.

Kiedy nastąpi debiut serii Galaxy S23?

Debiut serii Galaxy S23 oczekiwany jest przez fanów urządzeń południowokoreańskiego producenta na całym świecie. Samsung nie podał jeszcze oficjalnej daty prezentacji swojego nowego flagowca, jednak źródła są zgodne – nastąpi to w pierwszej połowie lutego 2023 roku.

Poprzednia generacja, czyli Samsung Galaxy S22 został zaprezentowany 9 lutego 2022 roku i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku następcy. Jeden z leakerów, Ice Universe, uważa, że debiut serii Galaxy S23 nastąpi kilka dni szybciej, ponieważ miałoby się to stać 1 lutego 2023 roku. Wtedy miałoby miejsce wydarzenie Galaxy Unpacked 2023.

To właśnie podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2023 ma mieć debiut serii Galaxy S23. Leaker Ice Universe przewiduje, że konferencja ta odbędzie się 1 lutego i to właśnie wtedy smartfon ma zostać wydany, jednak na rynek amerykański. Inne regiony będą musiały poczekać dzień dłużej. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że są to jedynie domysły, ponieważ Samsung nie zdradził daty premiery swojego flagowego urządzenia.

Rzekome atrapy serii Galaxy S23, które pojawiły się w sieci.

Czego spodziewać się po smartfonach?

W modelu Ultra należy spodziewać się komory parowej, która ma zapewnić odpowiednie chłodzenie urządzeniu. W S23 Plus umieszczona zostanie rurka cieplna. Z kolei, według przecieków, podstawowy model ma zostać pozbawiony takiego układu. Plotki sugerują również, że w podstawowej wersji Galaxy S23 znajdziemy baterię o pojemności 3900 mAh, natomiast w modelu umieszczone zostanie ogniwo o pojemności 4700 mAh.

Kiedy debiut serii Galaxy S23? Jest potencjalna data!

Przecieki zdradziły, że Samsung Galaxy S23 będzie pracował na procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. W podstawowej wersji znajdziemy 6,1-calowy wyświetlacz 120 Hz, natomiast model z “plusem” zostanie wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz 120 Hz. Na pokładzie znajdziemy 50 Mpix aparat główny z 12 megapikselowym obiektywem ultraszerokokątny i 10 Mpix teleobiektywem. Z przodu natomiast zamontowana zostanie kamerka 12 Mpix. W przypadku modelu ultra mówimy o obiektywie głównym, który może mieć aż 200 Mpx.

