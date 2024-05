Ale ten czas szybko leci! Dopiero byłem na premierze poprzedniego smartfonu Motorola z klapką, a powoli sprawdzamy, kiedy odbędzie się premiera Razr 50 ultra. Na jakie zmiany możemy liczyć? Kilka by się przydało ale mam nadzieję, że będzie to raczej “aktualizacja” i “kosmetyka”, bo poprzednik był (jest) bardzo udanym modelem.

Premiera Razr 50 Ultra! Nowa Motorola z klapką niebawem?

Test Motorola Razr 40 Ultra udowodnił, że to bardzo udany smartfon z klapką. Dlatego też każdy czeka na premierę następcy tego modelu, który zobaczyliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Wszystko wygląda na to, że premiera Razr 50 Ultra może odbyć się w czerwcu lub lipcu, a więc “tuż, tuż”. Na co mogą liczyć klienci, którzy czekają na nowy model marki Motorola.

Premiera Razr 50 Ultra. Co nowego przygotowała marka Motorola?

Przede wszystkim nie spodziewajcie się wielkich zmian wizualnych. I słusznie – Razr 40 Ultra wygląda ekskluzywnie (za sprawą wegańskiej skóry), nowocześnie i praktycznie zarazem. To dzięki dużemu wyświetlaczowi na zewnętrznej stronie smartfonu, który może być wykorzystywany również do codziennej obsługi Androida. Tak, całkiem poważnie – nie musicie otwierać klapki aby zobaczyć powiadomienia, a nawet oglądnąć materiał na YouTube.

Obecnie sprzedawana topowa Motorola z klapką posiada 3,6-calowy wyświetlacz zewnętrzny. Nadchodzący model ma mieć nieznacznie zwiększony tak, bowiem mowa o 4-calowej matrycy. Fajnie! Komfort korzystania z takiego wyświetlacza pomimo małej różnicy może się zwiększyć. Podobno producent nie planuje zmiany ekranu wewnętrznego. Mam tu na myśli jego przekątną. Powinien to być 6,9-calowy pOLED oferujący rozdzielczość 2640 x 1080 pikseli i odświeżanie 144 Hz. Bardzo prawdopodobne jest to, że otrzymamy ulepszony aparat, szybszy procesor (kto wie, może będzie to Snapdragon 8 Gen 3) i pamięć RAM oraz, kto wie, może będziemy cieszyli się szybszym ładowaniem?

Kiedy premiera Razr 50 Ultra?

Obecnie jeszcze nie ma żadnych informacji od producenta, które mogłyby potwierdzić premierę najnowszego smartfonu z klapką. Wydaje mi się jednak, że po premierach modeli EDGE, w przyszłym miesiącu poznamy nowości z gamy Razr.

Fot: Anthony na X.com.