Kiedy zmienić iPhone na nowszy model? iPhone 16 czy 16 Pro?

Przedwczoraj, podczas Apple Event poznaliśmy nowe smartfony – iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max. Jeśli zastanawiasz się, kiedy zmienić iPhone na nowszy model, przedstawiam Ci garść informacji, które mogą wpłynąć na taką decyzję.

Jesteś posiadaczem starszego iPhone i zastanawiasz się czy po premierze „szesnastek” warto rozważyć zakup najnowszego modelu? Wiele osób ma podobny problem. O ile problemem można to nazwać. Tak czy inaczej, warto przemyśleć kiedy zmienić telefon na nowszy. Myślę, że mam kilka argumentów, które ułatwią Ci dokonanie wyboru.

Kiedy zmienić iPhone na nowszy model?

Apple zaskoczyło pod względem cen nowych modeli

To już kolejny rok z rzędu, kiedy iPhone… tanieje. Tak, dobrze czytasz. Patrząc na cennik iPhone 16 w Polsce znów widzimy spadek cen, co oczywiście bardzo mi się podoba. Wychodzi więc na to, że dziś najbardziej opłacalnym wyborem jest właśnie najnowszy smartfon marki Apple. Zanim przejdziemy do tematu, sprawdźmy co teraz oferuje w swoim internetowym sklepie amerykański producent smartfonów. Przede wszystkim, z oferty zniknęły poprzednie modele „Pro” co nie jest raczej żadnym zaskoczeniem. Mamy natomiast iPhone 14, iPhone 15 i oczywiście najnowsze warianty oznaczone numerem „16”. Co ciekawe, bazowy iPhone 14 startuje od 2999 zł co jest już w pewnym sensie „smakowitym kąskiem”. Model Plus, a więc z większym ekranem został wyceniony na 3499 zł.

Ubiegłoroczny model jest niewiele droższy od „czternastki”. Za iPhone 15 w bazowej wersji (128 GB) zapłacicie 3499 zł, natomiast ten z większym ekranem, a więc iPhone 15 Plus startuje od 3999 zł. Rzecz jasna, nie da się już na stronie producenta kupić ubiegłorocznych modeli „Pro”, co nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem. To nie oznacza jednak, że ich nie kupisz ale czy jest sens? To zależy tylko od Ciebie. Przypomnę, że iPhone 16 Pro 128 GB został wyceniony na 5299 zł. Z kolei w jednym z popularnych elektromarketów iPhone 15 Pro 128 GB kupicie za 4799 zł. Pięćset złotych różnicy to jednak spora kwota.

Oczywiście, wszystko zależy od Twoich indywidualnych preferencji, jednak jeśli czytasz ten artykuł zakładam, że pomyślałeś o zmianie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nawet posiadając modele takie jak iPhone XR (zadebiutował w 2018 roku), XS (pamiętasz takie?) czy iPhone 11, również otrzymasz aktualizację do iOS 18. Pisał o tym Karol. To fascynujące, że klienci Apple po tylu latach mogą liczyć na nowe oprogramowanie. Domyślam się jednak, że osób posiadających modele starsze niż 12 / 12 Pro jest niewiele.

Apple iPhone 16 Pro czy iPhone 15 Pro. Który wybrać?

Wracając do najważniejszego pytania – kiedy zmienić iPhone na nowszy model – uważam, że posiadając modele iPhone 13, 13 Pro i starsze, można już pomyśleć o nowym telefonie. Szczególnie sugerowałbym „przesiadkę” na modele Pro, które już od „czternastki” oferują wysoką częstotliwość odświeżania ekranu, co znacznie wpływa na komfort użytkowania. Który wybrać? Wszystko zależy od budżetu, jakim dysponujesz. Jeśli znajdziesz tanio iPhone 14 Pro (a najlepiej 14 Pro Max, gdyż ma lepszą baterię), a wcześniej używałeś iPhone 12, a nawet 12 Pro, przeskok będzie ogromny. Jeśli wspomniane już pięćset złotych pomiędzy iPhone 15 Pro, a 16 Pro robi Ci różnicę, wybierz „piętnastkę”. To solidny smartfon oferujący dobrą jakość zdjęć. Wydajnością się nie martw. Ta będzie zagwarantowana przez wiele kolejnych lat.

Masz iPhone 14 Pro, 15 Pro? To nie czas na zmiany

Wiesz, ja nie sugeruję, nie namawiam ale wydaje mi się, że warto przesiąść się na nowy model, kiedy Twój smartfon ma już więcej niż cztery, pięć lat. Zdecydowanie, zauważysz różnicę. Mam tu na myśli czas pracy na baterii, szybsze działanie oprogramowania, lepszy aparat. Odradzam z kolei zakupy, jeśli masz np. iPhone 14 Pro bądź 15 Pro, a chciałbyś 16 Pro. OK, jedyną opcją, gdzie jest sens zmiany na najnowszy model jest to, że faktycznie interesuje Cię np. dodatkowy przycisk foto, który posiada 16 Pro.

Pozostaje jeszcze jedna opcja, przy której faktycznie warto zmienić całkiem „świeży” smartfon marki Apple na nowszy. Mam tu na myśli posiadaczy iPhone 14, 14 Plus, 15 i 15 Plus. Niestety, są to modele z ekranami 60 Hz, dlatego nawet jeśli zmienicie na 14 Pro albo nowszy ale z dopiskiem „Pro”, zauważysz bardzo dużą różnicę. Kolejny powód to zmiana Pro na Pro Max. Tutaj niezależnie od modelu zyskasz o wiele dłuższy czas pracy bez konieczności ponownego ładowania smartfonu. Według mnie warto.