Koniec abonamentu RTV. Idzie opłata, której nie unikniesz!

Koniec abonamentu RTV? Wiele na to wskazuje, że wkrótce opłata za posiadanie odbiorników zostanie usunięta. To jednak nie oznacza, że tego typu należność całkowicie zniknie! Okazuje się bowiem, że pojawi się nowa opłata, której nie będziemy w stanie ominąć. Ile trzeba będzie zapłacić?

Abonament RTV to opłata, która skierowana jest do osób korzystających odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w gospodarstwie domowym oraz w samochodzie, które stanowią ich własność. W teorii każda osoba, która posiada takowy odbiornik, jest zobligowana do opłacana tego abonamentu.

Okazuje się jednak, że w 2025 roku może nastąpić koniec abonamentu RTV! Jak podaje sejmowa komisja kultury, obecny rząd pracuje nad projektem ustawy, której celem jest regulacja kwestii finansowania mediów publicznych, czego elementem były właśnie opłaty pobierane z abonamentu RTV.

Opłata nie zniknie. Teraz jej nie unikniesz

Jeśli myśleliście, że opłata związana z płaceniem abonamentu RTV całkowicie zniknie, to w rzeczywistości będzie zupełnie inaczej. Tego typu daniny są podstawą działania i finansowania mediów publicznych, tak samo, jak i podatki, dlatego też rząd planuje wprowadzić opłatę, której nie uniknie nikt. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mówimy tutaj o opłacie liczonej z PIT-u i CIT-u. Ile będzie wynosić?

Opłata ta będzie liczona automatycznie i comiesięczny koszt tego nowego abonamenty, dla osoby, która nie jest zwolniona z opłat, będzie wynosić 9 złotych. Obecnie opłata za miesiąc za telewizyjny i radiofoniczny lub odbiornik telewizyjny wynosi 27,30 zł miesięcznie. Mówimy więc o zdecydowanie niższej kwocie, a opłaty nie będzie mógł uniknąć już nikt, co jest bardzo dobrą wiadomością dla rządu.

Oczywiście wszelkie zniżki i ulgi, które stosowane są obecnie, dalej byłby aktywne. Mówi się także, że z opłat zwolnione zostałyby osoby do 26. roku życia.

Opłata za abonament RTV jest obowiązkowa. Kara za niezarejestrowany odbiornik to grzywna w wysokości 30-miesięcy opłat abonamentowych (równowartość 819 złotych).

Źródło: Do Rzeczy