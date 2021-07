Koniec ikonicznego duetu? Nowa para komentatorów w FIFA 22?

Od 2006 roku, za każdym razem, kiedy odpalaliśmy polską wersję gry FIFA, w naszych głośnikach brzmiał głos Dariusza Szpakowskiego. Na przestrzeni lat jego partnerzy się zmieniali, jednak on sam pozostawał na swoim stanowisku. W najnowszej odsłonie FIFA 22 może się to jednak zmienić.

EA wprowadza zmiany. Wydaje się, że nie tylko w rozgrywce!

W 2006 roku, kiedy na rynku pojawiła się FIFA 06, swoim charakterystycznym głosem powitał nas legendarny Dariusz Szpakowski. Przez lata jego komentarzowi towarzyszył inny, nie mniej legendarny głos Włodzimierza Szaranowicza. Dopiero w 2015 roku FIFA 15 przyniosła nam zmianę na stanowisku drugiego komentatora. Obok Dariusza Szpakowskiego zasiadł Jacek Laskowski i od tamtej pory komentowali oni mecze rozgrywane na wirtualnych stadionach.

Duet Laskowski/Szpakowski komentował mecze w FIFA od 2015.

FIFA 22, która zadebiutuje na rynku 1 października tego roku, wprowadzi sporo zmian. Posiadacze nowej generacji konsol będą mogły korzystać z systemu HyperMotion, który ma sprawić, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej realistyczna. Poza tym usprawniony zostanie system bramkarzy, tryb Volta czy kilka innych dodatków. Okazuje się także, że do zmian może dojść również w studiu komentatorskim.

FIFA 22 bez Dariusza Szpakowskiego?

Głos Dariusza Szpakowskiego jest dla wielu z nas głosem dzieciństwa. To on komentował wszelkie ważne imprezy sportowe z udziałem Polaków. To on również stał za mikrofonem komentatorskim, kiedy to ogrywaliśmy kolejne edycje gry FIFA. Nic nie może jednak trwać wiecznie. Szpakowski od ostatnich kilku lat mocno obniżył loty. Nie ma się co dziwić, wiek robi swoje. Pomyłki, mieszanie nazwisk zawodników czy anegdoty, które często nie miały pokrycia z rzeczywistością, sprawiły, że finał Mistrzostw Europy 2020, który początkowo miał komentować Dariusz Szpakowski, jako zwieńczenie pięknej komentatorskiej kariery, przejął Matusz Borek.

Była to odpowiedź TVP na nawoływanie kibiców, którzy twierdzili, że Dariusz Szpakowski „zabierze emocje” finału. Nie był to dobry czy klasowy ruch, ale wydaje się, że konieczny. Teraz jednak okazuje się, że FIFA 22 może być komentowana przez inny duet komentatorów. Za jednym mikrofonem zasiądzie Jacek Laskowski, a rolę Dariusza Szpakowskiego przejmie Tomasz Smokowski, komentator piłkarski, który przez kilka lat komentował mecze angielskiej Premier League. Takie informacje podał kanał Kartomania.