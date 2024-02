Koniec kariery? Paul Pogba zawieszony na kolejne 4 lata!

Paul Pogba jeszcze nie tak dawno stanowił o sile formacji pomocy nie tylko Juventusu, ale także reprezentacji Francji. W sierpniu 2023 roku, po meczu z Udinese wykryto u niego podwyższony poziom testosteronu, co oznaczało doping. Wtedy został zawieszony do wyjaśnienia sprawy. Teraz dostał karę czterech lat zakazu!

Pogba przyłapany na dopingu

Juventus 20 sierpnia 2023 roku rozgrywał mecz z Udinese. Stara Dama wygrała to spotkanie 3:0. W składzie drużyny z Turynu znalazł się Paul Pogba, który ostatecznie nie wszedł na boisko z ławki, jednak został wytypowany na zawodnika, który ma poddać się testom antydopingowym. Jest to standardowa procedura po meczach.

Niestety, dla francuskiego pomocnika Juventusu był to wyrok, choć jeszcze nikt wtedy tego nie wiedział. W organizmie zawodnika zanotowano podwyższony poziom testosteronu, a to oznaczało oczywiście przyjęcie niedozwolonych substancji. Pogba został zawieszony do wyjaśnienia sytuacji. Próbka B, która miała potwierdzić wyniki z pierwszego badania, pokazała podobny, nienaturalny poziom testosteronu.

Cztery lata poza grą. To koniec kariery Francuza?

Włoska agencja antydopingowa, po przebadaniu obu próbek, wniosła o karę dla francuskiego zawodnika. Cztery lata zakazu gry w profesjonalną piłkę. Niestety dla Paula Pogby, jak podaje Fabrizio Romano, prokuratura przychyliła się do tego wniosku i Pogba został zawieszony na okres 48 miesięcy!

Prokuratorzy rzekomo nigdy nie uwierzyli w tłumaczenia prawników piłkarza, którzy zapewniali, że Francuz nie był świadom przyjęcia tych substancji. Czy to oznacza koniec kariery dla 31-letniego zawodnika? Obecnie Juventus pracuje nad rozwiązaniem umowy z francuskim pomocnikiem.

