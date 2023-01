W mediach pojawiają się informacje związane z tym, że na Twoim podwórku może pojawić się kontrola pieca i opału. Co to oznacza? Czy i jeśli tak, dlaczego takie osoby mają prawo wejść na posesję? I ostatnie pytanie: musisz ich wpuszczać do domu? A co, jeśli tego nie zrobisz? Pojawia się wiele pytań, na które postaram się odpowiedzieć.

Ludzie przestali przykładać się do tego, czym palą w piecu. Czy kogokolwiek to dziwi? Osobiście stwierdzam, że nie ma w tym niczego dziwnego. Ceny opału są tak duże, że nikt nie myśli o ekologii, a raczej o tym, by w domu było, tak po prostu, ciepło. Niestety, to oznacza, że takie instytucje jak straż miejska mają spore pole do popisu jeśli chodzi o kontrolę naszych pieców oraz opału, który wykorzystujemy.

Kontrola pieca i opału w 2023. Musisz ich wpuszczać do domu?

Kontrola pieca i opału w 2023. Co Ci grozi za negatywną opinię kontrolera?

Straż miejska może przemierzać kolejne ulice w celu obserwacji dymu, jaki wydobywa się z kominów. Jeśli uzna, że mogą pojawić się jakieś nieprawidłowości, efekt może być jeden – kontrola pieca i opału. Jak widać, nie tylko “troskliwy sąsiad” może nasłać na nas urzędników. Oni sami mogą chętnie odwiedzić nasze gospodarstwo domowe.

Wspomniana kontrola może odbyć się praktycznie o dowolnej porze dnia. Co ciekawe, jeśli urzędnicy faktycznie dojdą do wniosku, że z naszego komina wydobywa się dym szkodliwy dla środowiska, mogą wejść na naszą posesję całkiem legalnie. Mało tego! My musimy umożliwić im przeprowadzenie kontroli.

Co będzie sprawdzane? Przede wszystkim piec, popiół, a nawet nasze zapasy opału! Wszystkie informacje, o jakie prosić będą kontrolerzy muszą zostać podane. Brzmi jak jakieś przesłuchanie, prawda?

Jeśli sprzęt wykryje nieprawidłowości możemy spodziewać się pięciuset złotych kary. Mało tego, jeśli odmówimy zapłaty, sprawa może trafić do sądu, a efekt takiej rozprawy może być przerażający. Mowa o mandacie wynoszącym nawet 5000 złotych! To jednak nic w porównaniu z odmową bądź utrudnianiem kontroli.

Kontrola pieca i opału w 2023. Musisz ich wpuszczać do domu?

Bardzo duża kara za odmowę kontroli

Jak sugeruje portal Regiodom, w takiej sytuacji może być naprawdę gorąco. Jakieś szczegóły? Przykładowo, jeśli odmówimy przeprowadzenia kontroli, urzędnicy mogą wezwać policję. W takim przypadku może nam grozić do trzech lat pozbawienia wolności!

Kontrola pieca i opału w 2023. Musisz ich wpuszczać do domu?

Sprawdź również kolejna dopłata na węgiel.