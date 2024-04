Z wiekiem włosy niejednego mężczyzny zaczynają podupadać na kondycji i wielu facetów po prostu je traci. Odpowiednia pielęgnacja pozwoli na wzmocnienie cebulek i zapobiega ich wypadaniu. Tak samo jak o włosy, trzeba również dbać o brodę, która dla wielu z nas jest wizytówką. Dlatego też sprawdźcie polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn.

Utrata włosów dotyka dużą liczbę mężczyzn. Niektórzy zaczynają tracić je już w wieku dwudziestu lat, dlatego też odpowiednia ich pielęgnacja jest bardzo ważna. To samo tyczy się włosów na brodzie. Pomimo tego, że są twardsze, to stosowanie preparatów nie tylko pozytywnie wpłynie na ich kondycję, ale również na wygląd naszego zarostu. Na jakie kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn postawić?

Szampony do włosów, które warto wybrać

Platinum Men Hair Accelerator – Szampon Zagęszczający Włosy od Dr Irena Eris

Codzienne mycie włosów jest wskazane, ponieważ podczas codziennego czyszczenia oczyszczamy skórę głowy z łoju. Czynność ta pozwala dotlenić mieszki włosowe i tym samym wzmocni włosy. Odpowiedni szampon jest jednak podstawą, dlatego też warto wybrać taki, który odpowiednio je odżywi. Takim szamponem z pewnością jest Platinum Men Hair Accelerator Szampon Zagęszczający Włosy od Dr Irena Eris.

Szampon Platinum Men Hair Accelerator Szampon Zagęszczający Włosy Dr Irena Eris stymuluje mieszki włosowe, co powoduje większe zagęszczenie włosów. Oczywiście wpływa także na ich kondycję. Producent stosuje tutaj unikalny kompleks Pro-Fibrogrowth, który pobudza odrastanie i regeneruje włosy, kofeinę pobudzającą włosy do wzrostu i hamuje wypadanie, pantenol stymulujący wzrost i odnowę komórek naskórka i skóry właściwej oraz piroglutaminian cynku, który redukuje wydzielanie sebum i ma właściwości antybakteryjne. Regularne stosowanie szamponu wzmacnia włosy i odpowiednio nawilża skórę głowy.

Jeśli walczycie z wypadaniem włosów, to szampon Platinum Men Hair Accelerator Szampon Zagęszczający Włosy Dr Irena Eris jest odpowiednią bronią do walki z tym problemem.

Polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn – Platinum Men Hair Accelerator – Szampon Zagęszczający Włosy od Dr Irena Eris

Polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn – szampon Angry Beards Jack Saloon

Kolejnym szamponem wartym polecenia jest szampon Angry Beards Jack Saloon, który odpowiednio odżywi nie tylko włosy, ale również i skórę głowy. Delikatny szampon czeskiego producenta wykorzystuje wyciąg z rośliny Inula Crithmoide, jest bogaty w sterole i glukolipidy, które pozytywnie wpływają na poprawę kondycji włosów, ich odbudowę i skutecznie chronią włosy przed promieniowaniem UV.

W szamponie zastosowano kompleks minerałów, pantenol, glicerynę i węgiel aktywny, którego celem jest wchłanianie zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów oraz tłuszczu.

Polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn – Szampon do włosów Angry Beards Jack Saloon

Czym pielęgnować zarost?

Polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn – Platinum Men Beard Maniac – Olejek do Brody od Dr Irena Eris

Broda, pomimo tego, że składa się z twardszych włosów, to jednak ich pielęgnacja jest bardzo ważna. Dlatego też warto używać olejki, które odpowiednio je odżywią. Takim produktem jest Platinum Men Beard Maniac Olejek do Brody by Dr Irena Eris. Sprawdzi się on w przypadku każdej długości zarostu. Dzięki bogatej kompozycji naturalnych olejków broda staje się przyjemniejsza w dotyku, jest mniej szorstka i skutecznie nawilża skórę znajdująca się pod zarostem. Dzięki temu unikamy jej przesuszenia. Olejek Platinum Men Beard Maniac Olejek do Brody by Dr Irena Eris nadaje zarostowi blasku.

W skład olejku Platinum Men Beard Maniac Olejek do Brody by Dr Irena Eris wchodzi olejek migdałowy skutecznie nawilżający, natłuszczający i wygładzający włosy, olejek canola, który bogaty jest w naturalną witaminę E i działa przeciwzapalnie i łagodząco. Znajdziemy tutaj też olejek arganowy, który wygładza, nawilża, odżywia i ujędrnia skórę oraz skutecznie łagodzi stany zapalne. Ma on również właściwości odmładzające, przeciwzmarszczkowe i antyutleniające. Ostatnim składnikiem jest olej winogronowy, który wzmacnia barierę naskórkową, hamuje utratę wody, działa także zmiękczająco i nawilżająco.

Polecane kosmetyki do pielęgnacji włosów i brody dla mężczyzn – Platinum Men Beard Maniac – Olejek do Brody od Dr Irena Eris

Wosk do zarostu OAK Beard Hold

Woskowanie zarostu jest bardzo ważne, nie tylko ze względu na odpowiednie odżywianie, ale również w kwestii stylizacji. Niechluja broda sprawia, że w oczach innych nie wyglądamy zbyt dobrze, dlatego też jej stylizacja poprawi nasz wygląd w oczach innych. Wosk do brody OAK Beard Hold pomoże w zwiększeniu i ułożeniu twardych włosków na brodzie. W składzie znajdziemy mi.n. masło shea i odżywcze olejki, które odżywiają i świetnie wpływają na kondycję zarostu.