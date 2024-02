Koszykarze pobili się przed meczem! Zakończyło się aresztem!

O przepychankach podczas meczów słyszy się regularnie, jednak o tym, że koszykarze NBA pobili się przed meczem, już nie bardzo. Isaiah Stewart z Detroit Pistons i Drew Eubanks z Phoenix Suns starli się w tunelu. Interwencja policji była nieunikniona, a teraz czeka nas śledztwo w tej sprawie.

Koszykarze NBA pobili się przed spotkaniem

Do takich sytuacji jak ta w NBA dochodzi bardzo rzadko. Jak podaje Shams Charnina z The Atheltic, Isaiah Stewart, środkowy Detroit Pistons oraz Drew Eubanks grający na tej samej pozycji w drużynie Phoenix Suns, pobili się przed meczem, który ostatecznie padł łupem drużyny z Arizony. Suns wygrali spotkanie 116 do 100.

Raportujący całe zdarzenie nie są pewni, dlaczego doszło do bójki. Obaj zawodnicy NBA mieli zacząć przepychanki, zanim Stewart uderzył Eubanksa w twarz. Do kontaktu miało dojść zaraz po tym, jak zawodnik Suns pojawił się przy hali. Oczywiście zawodników obu drużyn musiała rozdzielić policja. Zawodnik Detroit Pistons został aresztowany pod zarzutem napaści.

Isaiah Stewart z Detroit Pistons miał uderzyć Drew Eubanksa z Phoenix Suns zaraz po tym, jak ten pojawił się w hali. Fot. Shams Charnina @X/Author Unknown

Wszystko zaczęło się 5 listopada?

Wiele wskazuje na to, że historia sprzeczki obu zawodników rozpoczęła się 5 listopada 2023 roku, kiedy to obie drużyny spotkały się po raz pierwszy w tym sezonie. Już podczas spotkania w Detroit Stewart i Eubanks mieli nie stronić od kontaktu fizycznego, sprzeczek słownych i wyzwisk. Wtedy jednak nie doszło do rękoczynów, ale najwidoczniej zła krew pozostała w obu zawodnikach.

Stewart nie był zdolny do gry w tym spotkaniu z powodu urazu kostki. Eubanks, pomimo raportu policji o niewielkim uszkodzeniu ciała podczas bójki, był w stanie wyjść na parkiet. W 18 minut gry zanotował sześć punktów i osiem zbiórek. Przedstawiciel drużyny z Arizony wydał oświadczenie, w którym mówi o tym, że atak na Eubanksa był nieuzasadniony i nieakceptowalny. NBA oraz lokalne władze rozpoczęły śledztwo w tej sprawie, a obie drużyny mają współpracować, aby wyjaśnić to zdarzenie.

To nie pierwszy taki występek Isaiaha Stewarta. W tamtym sezonie z furią ruszył w stronę LeBrona Jamesa po faulu. Wszystko wskazuje na to, że czeka go dłuższa przerwa w grze z powodu zawieszenia dyscyplinarnego.

W poprzednim sezonie Isaiah Stewart musiał być trzymany przez członków sztabu i ochronę przed szarżą na LeBrona Jamesa. Fot. YouTube

Źródło: The Athletic/ Fot. #1, YouTube