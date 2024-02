Mbappe pójdzie w ślady idola? Powie “tak” Arsenalowi

Mbappe pójdzie w ślady swojego idola? Najnowsze informacje podają, że francuski napastnik Paris-Saint Germain jest gotów zaakceptować swoje przejście do Premier League, a klubem, który miałby wybrać, jest Arsenal, którego legendą jest Thierry Henry! 25-latek miałby pójść jego drogą.

Paris-Saint Germain wygrywa, ale plotki się nasilają

Głównym celem paryskiej drużyny na ten rok jest sięgnięcie po tytuł Ligi Mistrzów. Pomimo tego, że PSG od kilku lat jest drużyną podpisującą duże nazwiska, ten wyczyn się nie udał i zazwyczaj drużyna z Parku Książąt odpadała z tych prestiżowych rozgrywek w bardzo frustrujący sposób.

PSG wygrało w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Sociedad 2 do 0. Mbappe strzelił jedną bramkę. Fot. Paris-Saint Germain

Wczorajszego wieczora Paris-Saint Germain pewnie pokonało Real Sociedad w 1/8 fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Paryżanie pokonali hiszpańską drużynę 2 do 0, a pierwszego gola w meczu, w 58. minucie strzelił właśnie Kylian Mbappe. Pomimo dobrej formy stołecznego klubu, plotki na temat transferu 25-letniego napastnika nie gasną. The Mirror podaje, że ten może przenieść się do Londynu.

Mbappe pójdzie w ślady Thierry’ego Henry?

W kontekście transferu Kylian Mbappe najczęściej łączony jest z Realem Madryt/ Media regularnie informują o tym, że porozumienie na linii Mbappe – Real Madryt jest bardzo bliskie, jednak żadnych konkretów jak na razie nie ma. The Mirror podaje jednak zupełnie inne informacje, ponieważ okazuje się, że Kylian Mbappe może trafić do Arsenalu Londyn!

Francuski napastnik miałby rzekomo zgodzić się na przenosiny do londyńskiego klubu i pójść śladami swojego idola, Thierry’ego Henry! Raport mówi, że piłkarz jest “otwarty na przenosiny”. Doniesienia te potwierdza także The Independent.

The Mirror sugeruje, że Mbappe jest otwarty na dołączenie do Arsenalu. Chce pójść w ślady Henry’ego. Fot. X (Twitter) The Independent potwierdza doniesienia The Mirror o możliwych przenosinach Mbappe do Londynu. Fot. X @Transfer News Live

Kontrakt Mbappe z PSG kończy się w lecie tego roku i głównym faworytem do jego podpisania są Los Blancos, jednak najwidoczniej Arsenal nie stoi na straconej pozycji!

Źródło: The Mirror/ Fot. #1, #2