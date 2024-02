Piłkarz skazany na 6 lat. Przemycał narkotyki warte 75 mln€!

Quincy Promes to były reprezentant Holandii w piłce nożnej, który grał na Euro 2020 i w klasowych, europejskich klubach. Coś po drodze poszło nie tak, ponieważ czeka na niego pobyt w więzieniu. Piłkarz został skazany na 6 lat za przemyt narkotyków o wartości 75 milionów euro! Teraz ukrywa się w Rosji i unika holenderskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dźgnął kuzyna, przemycił 1,3 tony kokainy i uciekł z kraju

Quincy Promes to zawodnik, którego kariera do 2020 roku toczyła się po dobrej ścieżce. Pomocnik wystąpił w kadrze narodowej Holandii w 50 spotkaniach, zagrał na Euro 2020, a w swojej karierze reprezentował takie kluby jak Ajax Amsterdam czy Sevilla. W 2020 roku jednak rozpoczęły się jego problemy z prawem. To właśnie wtedy, w wyniku rodzinnej kłótni dźgnął nożem swojego kuzyna. Wtedy związał się ze Spartakiem Moskwa, co pozwoliło mu uniknąć kary dwóch lat pozbawienia wolności!

To jednak nie wszystko, ponieważ w podobnym okresie Quincy Promes miał pomagać w przerzucie narkotyków z Brazylii do Holandii. Mówimy tutaj o ponad 1300 kilogramach kokainy, której wartość szacowana jest na 75 milionów euro! Przez ten występek również został postawiony przed sądem, który wymierzył mu karę sześciu lat pozbawienia wolności.

Promes został skazany na 6 lat pozbawienia wolności w związku z kierowaniem grupą przemytniczą. Mieli oni przemycić ponad 1,3 t kokainy na linii Holandia – Brazylia. Fot. X

Piłkarz skazany na 6 lat więzienia. Miał kierować grupą przestępczą!

Z racji tego, że piłkarz przebywa obecnie w Moskwie, holenderski wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie wyegzekwować kary, która została nałożona na piłkarza. Quincy Promes nie stawił się w sądzie zarówno na rozprawie dotyczącej ataku na swojego kuzyna, jak i tej dotyczącej przemytu narkotyków! Oskarżono go o kierowanie siatką przestępczą oraz być odpowiedzialnym za finansowanie jej.

Promes skazany na 6 lat. Przemycał narkotyki warte 75 mln€! Fot. Author Unknown/ @lnstantFoot Promes skazany na 6 lat. Przemycał narkotyki warte 75 mln€! Fot. Author Unknown/ @lnstantFoot

Obecnie Quincy Promes jest zawodnikiem Spartaka Moskwa, jednak jego kontrakt kończy się w lecie tego roku. Z racji rosyjskiej ofensywy, Rosja nie ma zamiaru współpracować z żadnym krajem europejskim, dlatego też scenariusz, w którym Promes wyjedzie z tego państwa i stanie przed wymiarem sprawiedliwości, są bardzo małe. Według słów przedstawicieli klubu, Rosja nie ma zamiaru dokonać ekstradycji, a sam Promes stara się o rosyjski paszport.

Źródło i zdjęcia: X (Twitter)