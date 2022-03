Krux jest producentem, którego na rodzimym nam rynku kojarzy już niemal każdy. Na łamach naszego portalu gościliśmy już dość sporo produktów od nich, zwykle oferowały wysoki stosunek jakości do ceny. Tym razem zaskoczono nas dwoma klawiaturami. Odznaczają się ciekawym designem jak i specyfikacją. O tym jednak w dalszej części recenzji Krux Atax Pro Retro. Zapraszam!

Wstęp i specyfikacja

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 38

Jak wspomniałem we wstępie, tym razem na warsztacie wylądowały 2 klawiatury. Wizualnie nie różnią się niczym, technicznie zaś mamy do czynienia z dwoma różnymi modelami przełączników. Mowa o Gateron Yellow Pro w droższym wariancie oraz Outemu Black w tańszym. Rozbieżność jest więc spora. Po jednej stronie barykady obecne są przełączniki ciężkie, jakościowo odbiegające od tych drugich, zaś po drugiej fabrycznie nasmarowane, bardzo dobre liniowce o umiarkowanej sile potrzebnej do aktywacji.

Wizualnie klawiatury prezentują się dobrze. Postawiono na stylizację mającą nawiązywać do retro. Taki motyw może się podobać. Z pewnością klawiatury znajdą swoich odbiorców. Naturalnie nie zabrakło podświetlenia (to już chyba znak rozpoznawalny Kruxa). W następnym akapicie omówię jakość wykonania, poniżej jednak zostawię specyfikację.

Rozmiar: TKL (bez bloku numerycznego)

TKL (bez bloku numerycznego) Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Gateron Yellow Pro/Outemu Black

Gateron Yellow Pro/Outemu Black Wymiary: 355×137×39 mm

355×137×39 mm Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Liniowy (linear) Typ klawiatury: Zamknięta (closed design)

Zamknięta (closed design) Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne Materiał keycapów: PBT

PBT Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Tak

Tak Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Nie/Tak Łączność: USB-B (kabel stały)

USB-B (kabel stały) Hotswap przełączników: Tak

Tak Waga: 940 g

Krux Atax Pro Retro – konstrukcja i jakość wykonania

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 39

Obie klawiatury są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Mount plate jest oczywiście metalowy. Całość na pierwszy rzut oka sprawia dobre wrażenie, efekt jednak nieco psuje bliższy kontakt. Górna część obudowy ugina się lekko pod naciskiem (dobrze widać to w okolicach spacji). Nie ma to wpływu na użytkowanie, jednak warto o tym wspomnieć. Keycapy zastosowane w ów klawiaturze to PBT double-shot. Są dobrej jakości, faktura jest szorstka i z uwagi na specyfikę materiału nie zetrze się po czasie.

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 40

Waga jest więcej niż wystarczająca dla utrzymania Krux Atax Pro Retro na biurku. Pomagają w tym także gumy antypoślizgowe na spodzie. Pomyślano także o regulacji kąta nachylenia w dwóch poziomach. Kabel jest na stałe połączony z klawiaturą, producent nie zdecydował się na oplot co jednym będzie odpowiadać a innym nie. Jakościowo prezentuje akceptowalny poziom. Stabilizatory są domyślnie nasmarowane. Jest to oczywiście plusem, jednak same stabilizatory są odrobinę za luźne. Czuć to głównie na spacji. Reszta jest na akceptowalnym poziomie.

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 41

Omówię teraz kwestię przełączników w Krux Atax Pro Retro. Gaterony Yellow Pro są gładkie i płynne. Nie występuje tutaj efekt słyszalnej sprężyny. Ich praca jest cicha, a korzystanie z nich po prostu przyjemne. Siła wymagana do nacisku nie jest ani za mała, ani za duża. Są idealnym kompromisem tam, gdzie czerwone przełączniki są za lekkie, zaś czarne za ciężkie. Dopisek „Pro” w nazwie oznacza fabryczne smarowanie przełącznika. Inaczej sprawa ma się z Outemu Black. Są switchami ciężkimi, co da się wyraźnie odczuć. Płynność jest na akceptowalnym poziomie. Fabrycznego smarowania tutaj naturalnie nie ma. Brzdęk sprężyny bywa słyszalny podczas korzystania z klawiatury. Poniżej testy dźwięku obu rodzajów switchy.

Podświetlenie i wyposażenie Krux Atax Pro Retro

Wyposażenie jakie zapewnia producent wraz z Krux Atax Pro Retro jest bardzo skromne. W pudełku znajduje się jedynie instrukcja oraz plastikowy keycap puller. Jest więc budżetowo, choć cena wcale tego nie sugeruje. Jeśli zaś chodzi o podświetlenie to jest ono dobrej jakości. Barwy są żywe i jasne. Biały naturalnie wpada w poświatę różowego, nie uznaję jednak tego jako wadę, a cechę. Ot tak działają diody RGB i nie ma w tym nic dziwnego. Poniżej prezentacja efektów świetlnych bohaterów dzisiejszej recenzji.

Oprogramowanie i podsumowanie

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 42

Zarządzać Krux Atax Pro Retro można za pomocą dołączonego oprogramowania. To choć jest proste, to jego interfejs wygląda dość specyficznie. Tak jakby został wykonany „na kolanie”. Nie cieszy oka ale spełnia swoje zadanie. Wszystkie jego funkcje działają prawidłowo. Za jego pomocą możliwa jest konfiguracja podświetlenia, programowanie makr, zmiana funkcjonalności klawiszy czy inne pomniejsze opcje. Poza nietypowym interfejsem nie mam zastrzeżeń do tego elementu.

Krux Atax Pro Retro - recenzja klawiatur mechanicznych 43

