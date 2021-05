Krux Atax Pro – To już było. Ale czy na pewno?

Wiem co myślicie. Czy ta klawiatura już się na łamach portalu nie pojawiła? Faktycznie, ten model ująłem w zestawieniu klawiaturowym. Jednak czy aby na pewno to ta sama klawiatura? Zapewniam, pozytywnie Was zaskoczę. Zapraszam do recenzji Krux Atax Pro.

Wstęp i specyfikacja Krux Atax Pro

Ponownie goszczę klawiaturę, która zdobyła popularność za sprawą świetnego stosunku ceny do jakości. Jestem pewny, że wyczynem, na który poważył się producent, o „nowym” Ataxie będzie głośno. Klawiatura względem poprzedniczki została wzbogacona o 2, może się wydawać, drobne szczegóły. Jednym z nich jest kabelek w oplocie. Niby drobiazg, a poprawia estetykę. O drugim z nich dowiecie się ze specyfikacji, którą zamieszczam poniżej.

Rozmiar: TKL ( tenkeyless czyli bez bloku numerycznego)

TKL ( czyli bez bloku numerycznego) Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Gateron Red

Gateron Red Wymiary: 355 x 137 x 39 mm

355 x 137 x 39 mm Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Liniowy (linear) Typ klawiatury: Zamknięta (closed-design)

Zamknięta (closed-design) Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Tak

Tak Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Nie/Tak Łączność: USB-A (na stałe)

USB-A (na stałe) Hotswap przełączników: Nie

Nie Waga: 940 g

Konstrukcja i jakość wykonania

Ta się w zasadzie nie zmieniła. Kolejne wcielenie Krux Atax Pro dalej korzysta z tej samej obudowy, wykonanej z tworzywa sztucznego. Całość jest odpowiednio sztywna i sprawia wrażenie bardzo solidnej. Spód okupują gumki antypoślizgowe. Obecne są także dwustopniowe nóżki do regulacji kąta nachylenia. Waga jest aż nadto odpowiednia. Klawiatura nie ślizga się po blacie, a także nie ma mowy o przypadkowym przesunięciu.

Stabilizatory nadal bez smarowania. Przełączniki są gładkie i płynne. Różnica względem Outemu jest nieporównywalna. Było to jednak do przewidzenia. Niekiedy podczas pisania można usłyszeć sprężyny w przełącznikach. Poniżej standardowo test dźwięku.

Podświetlenie i wyposażenie Krux Atax Pro

Nie ma tutaj zaskoczenia. Podświetlenie wypada identycznie, jak wcześniej. Jest żywe i jasne jak na te półkę cenową. Stwierdziłbym nawet, że wypada lepiej, niż w wielu droższych klawiaturach. Jako że nie ma tutaj żadnego przeskoku, postanowiłem posłużyć się filmem z efektów od wcześniej testowanego modelu.

Wyposażenie także się nie zmieniło. Zawartość zestawu poza klawiaturą obejmuje jedynie instrukcję w języku polskim. Szkoda, że producent nie zdecydował się dorzucić chociaż prostego narzędzia do ściągania keycapów.

Oprogramowanie i podsumowanie

Oprogramowanie także nie uległo zmianie. Dalej umożliwia tylko tyle ile klawiatura Krux Atax Pro + konfiguracja makr. Choć nie jest to konieczne zważywszy na cenę to miło byłoby otrzymać usprawniony soft do „nowej” klawiatury.