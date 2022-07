Krzysztof Piątek w ostatnich latach stał się prawdziwym podróżnikiem, jeśli chodzi o zmianę klubu. Po przenosinach z Genoi do AC Milanu polski napastnik co chwila zmienia klub. Najnowsze informacje mówią, że Polak może wzmocnić szeregi topowego niemieckiego klubu.

Polak bohaterem kolejnego transferu?

Krzysztof Piątek swój najlepszy sezon w swojej piłkarskiego karierze zaliczył w sezonie 2018/19, gdzie świetna gra w barwach Genoa CFC zaowocowała transferem do legendarnego AC Milanu. Polak w tamtym sezonie strzelił łącznie 30 bramek, wliczając w to bramki dla obu klubów w Serie A oraz w Pucharze Włoch. Niestety, kolejny sezon w Mediolanie nie rozpoczął się dla Polaka najlepiej.

Krzysztof Piątek na celowniku niemieckiego giganta!

Dlatego też w styczniu 2020 roku Krzysztof Piątek trafił do Hearthy Berlin. Niestety, żadna ze stron nie zyskała na tym ruchu, ponieważ ani piłkarz, ani klub nie grali zgodnie z oczekiwaniami. Po drodze napastnik musiał przejść operację kostki, która wyeliminowała go z gry na Mistrzostwach Europy 2020.

Krzysztof Piątek na celowniku topowego niemieckiego klubu

Pomysłem na powrót do gry na wysokim poziomie miał być powrót do Włoch. Krzysztof Piątek został wypożyczony do AC Fiorentiny i pomimo obiecującego początku we Florencji, Polak powrócił do bardzo średniej gry, którą prezentował w barwach niemieckiego klubu. 27-latek we włoskim klubie był na ramach wypożyczenia. AC Fiorentina nie zdecydowała się na wykupienie zawodnika, a jego kontrakt z Herthą obowiązuje do 2025 roku.

Okazuje się jednak, że Krzysztof Piątek może być bohaterem zaskakującego transferu. O Polaka podobno pytała Borussia Dortmund. Informacje te przekazał włoski dziennikarz, Nicolo Schira. BVB rozgląda się za zastępcą Sebastiana Hellera i Piątek miałby być jednym z zawodników, który miałby zastąpić Iworyjczyka, u którego wykryto guza jądra.

Źródło: Twitter @Nicolo Shira