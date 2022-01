Krzysztof Piątek znalazł nowy klub! Zaskakujący kierunek!

Krzysztof Piątek od dwóch sezonów jest zawodnikiem Herthy Berlin. Niestety, jego pobyt w niemieckiej drużynie nie jest zbyt udany. Kontuzja, która wyłączyła go z gry na kilka miesięcy, na pewno nie pomogła w przebiciu się do stałej rotacji. Zawodnik może jednak trafić tam, gdzie jego kariera nabrała rozpędu.

Nie tak wyobrażał sobie przygodę w Bundeslidze

26-letni napastnik miał inne wyobrażenie na temat swojej kariery, kiedy dwa sezony temu przenosił się z AC Milanu do Herthy Berlin. W 58 występach w barwach berlińskiego klubu strzelił on jedynie 13 bramek. Niestety, w jednym z ostatnich spotkań poprzedniego sezonu Krzysztof Piątek doznał złamania kostki, a rehabilitacja trwała kilka miesięcy. Po powrocie do składu zagrał w 9 spotkaniach, w których strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę.

Przeczytaj także: Jeden z najlepszych pomocników w historii chce objąć kadrę!

Władze z klubu z Berlina wierzyli, że wzmocnienie, jakim miał być Krzysztof Piątek, pozwoli im bić się o wyższe lokaty w Bundeslidze. Tak się jednak nie stało. Zawodnik nie pasował do stylu gry Pala Dardaia, a dla obecnego szkoleniowca, Tayfuna Korkuta, jest on dopiero czwartym wyborem, jeśli chodzi o napastników. Zawodnik wkrótce jednak może zmienić klub i wrócić tam, gdzie błyszczał najjaśniej.

Krzysztof Piątek wraca do Włoch?

Napastnik swoje największe indywidualne chwile przeżywał we Włoszech, a konkretnie jako zawodnik Genoi. W barwach tego klubu zagrał zaledwie 21 spotkań, w których strzelił aż 19 bramek. Tak świetny wynik sprawił, że jego osobą zainteresował się jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów na świecie, AC Milan. Klub zapłacił za Polaka 35 milionów euro i w ciągu 41 spotkań strzelił on dla mediolańskiego klubu 16 bramek. Z czasem jednak zaczął tracić uznanie w oczach trenera i trafił do Bundesligi.

Teraz cała historia może zatoczyć koło, ponieważ Krzysztof Piątek jest bliski przenosin do Genoi. Jak podaje Gianluca Di Marzio, kluby ustaliły warunki. Polak miałby trafić do włoskiej drużyny na zasadzie wypożyczenia. Klub z Genui będzie miał możliwość wykupienia zawodnika za kwotę około 17 milionów euro. Decyzja należy teraz do zawodnika.

Czy polski napastnik odzyska formę w klubie, w którym stał się gwiazdą? Potrzebuje tego zarówno sam piłkarz, jak i drużyna, która zajmuje obecnie 16. miejsce w lidze. Jeśli Piątek chce być brany pod uwagę w kontekście powołań do reprezentacji, musi grać, a zmiana klubu to jedyne wyjście.

Źródło: Gianluca Di Marzio