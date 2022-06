Z jakiej przeglądarki mobilnej korzystacie? Z pewnością większość z was odpowiedziałaby, że jest to Google Chrome i najnowsze dane to potwierdzają. Natywna przeglądarka mobilna Androida cieszy się największym zainteresowaniem, a tuż za nią znajduje się Safari od Apple. Zaskoczeniem jest trzecia aplikacja.

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka mobilna

Zestawienie przygotowane przez AtlasVPN potwierdza to, czego spodziewał się każdy, kto choć trochę interesuje się technologią. Ze smartfona korzystamy codziennie, przez kilka godzin, a jedną z najczęściej wykorzystywanych przez nas aplikacji jest przeglądarka mobilna. W sieci znajdziemy wszystko, a żeby z niej korzystać, potrzebna jest nam oczywiście odpowiednia aplikacja.

Badania przeprowadzone przez AtlasVPN potwierdzają, że Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka mobilna na świecie. Analiza rynku pokazała, że z przeglądarki od Google korzysta 3,3 miliarda osób na całym świecie. Taki wynik nie powinien być zaskoczeniem, ponieważ sam system Android nie ma sobie równych na rynku.

Safari drugie, a trzecie miejsce zaskoczeniem

Na drugim miejscu znalazła się przeglądarka mobilna Safari, która dostępna jest na urządzeniach z systemem iOS. Z przeglądarki od Apple korzysta ponad 1 miliard osób, co jest bardzo dobrym wynikiem i czyni ją drugą najpopularniejszą aplikacją tego typu na świecie. Trzecie miejsce jest zaskakujące, ponieważ uplasował się na nim Microsoft Edge. Z tej przeglądarki korzysta ponad 212 mln użytkowników.

Która przeglądarka mobilna jest najpopularniejsza? Król jest tylko jeden!

Poniżej znajduje się przeglądarka mobilna Mozilla Firefox, która osiągnęła 179 milionów użytkowników na całym świecie. Dopiero na piątym miejscu uplasowała się przeglądarka Samsung Internet Broswer, z której korzysta ponad 149 milionów użytkowników. Jest to o tyle zaskakujące, że urządzenia tego producent dominują rynek i jest to natywna aplikacja do przeglądania internetu. Szóste miejsce zajęła Opera z wynikiem ponad 108 milionów użytkowników.

Źródło: AtlasVPN