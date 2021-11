Kupno używanego samochodu – pomoc w finansowaniu

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Rynek samochodów używanych jest coraz większy. Ze względu na pandemię, z linii produkcyjnych zjechało mniej pojazdów. W związku z tym, w momencie zmiany samochodu, coraz więcej kierowców sięga po auto używane. Jeśli interesuje Cię kupno używanego samochodu sprawdź, jak korzystnie sfinansować jego zakup.

Jak pandemia wpłynęła na rynek pojazdów?

Pandemia koronawirusa zmieniła życie wielu ludzi. Na ten moment nie wydaje się, by COVID-19 miał odpuścić. Jego skutki widać w praktycznie każdym sektorze życia. Widoczne są także w obszarze motoryzacji. Na początku pandemii ludzie zmieniali pracę stacjonarną na zdalną. Zamykane były miejsca pracy, przedsiębiorstwa oraz firmy. Również zakłady motoryzacyjne musiały wstrzymać produkcję samochodów. Co to oznacza dla rynku? Brakuje nowych pojazdów, a co za tym idzie, ceny na nich obecnych idą zdecydowanie w górę. Początek pandemii sprawił, że popyt na samochody jest coraz większy. Obecnie ludzie obawiają się podróży komunikacją miejską ze względu na możliwość zakażenia wirusem. To także wpłynęło na cenę pojazdów. Ceny nowych samochodów zwalają z nóg, dlatego sporo ludzi decyduje się na auto używane.

Kupno używanego samochodu – finansowanie zakupu

Jak już wspomniano, popyt na samochody używane jest coraz większy, jednak nie każdy ma odpowiednią ilość gotówki, by sfinansować zakup auta. Co w takiej sytuacji? W takich przypadkach z pomocą przychodzą banki, które oferują Ci kredyt samochodowy. Jest to zobowiązanie celowe. Pod tym kątem różni się od zwykłego kredytu gotówkowego. Pożyczka na zakup samochodu jest zazwyczaj tańsza od zwykłego zobowiązania konsumpcyjnego. Wiele banków w Polsce oferuje Ci wzięcie kredytu na sfinansowanie auta. Dzięki nim możliwy jest zakup samochodu z drugiej ręki.

Sprawdź również nasze testy samochodów używanych.

Kredyt samochodowy – warunki przyznania pożyczki

Kredyt na zakup samochodu używanego różni się od tego na nowe auto. W tym pierwszym przypadku banki zazwyczaj nie pozwalają Ci wybrać trybu spłaty rat. Kredyt na samochód używany może określać maksymalny wiek pojazdu. Niektóre instytucje mogą zastrzec, że auto nie może być starsze niż 8 lat. Inaczej wygląda kupno używanego samochodu. Jak otrzymać kredyt na zakup samochodu używanego? Przede wszystkim musisz złożyć odpowiedni wniosek. Podstawą do przyznania pożyczki jest wystarczająco wysoka zdolność kredytowa. Instytucja, która ma sfinansować Twój zakup, sprawdzi również Twoją historię w Biurze Informacji Kredytowej. Bank musi także przeanalizować przedstawione przez Ciebie dokumenty dochodowe.

Wzięte pod uwagę zostaną źródła przychodów oraz dochodów, ale również miesięczne wydatki na rachunki czy czynsz. W przypadku niektórych podmiotów proces jest maksymalnie uproszczony. Przykładowo Carvago oferuje finansowanie ponad 700 tysięcy pojazdów z całej Europy. Decyzję czy otrzymasz kredyt, dostaniesz w 15 minut od złożenia wniosku. Dodatkowo wszystko możesz załatwić online. Jeśli Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wówczas pozostaje wybrać samochód. Carvago finansuje zakup samochodu używanego zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.

Kupno używanego samochodu. W jakich sytuacjach warto zdecydować się na kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to korzystna forma sfinansowania zakupu używanego auta. Kiedy warto się na nią zdecydować? Warto to zrobić, gdy zamierzasz kupić kilkuletnie auto oraz wiesz dokładnie, jaki model chcesz mieć. W momencie zaciągania kredytu samochodowego musisz określić, jaki pojazd zostanie sfinansowany. W związku z tym, zanim złożysz wniosek, przemyśl, który samochód chciałbyś zakupić. Pamiętaj również, że kredytodawca może chcieć, byś wykupił ubezpieczenie AC. Biorąc kredyt samochodowy, musisz się z tym liczyć.