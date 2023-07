Kylian Mbappe w Arsenalu? To jedyna opcja

Kylian Mbappe w Arsenalu? Saga dotycząca francuskiego napastnika PSG ciągnie się w najlepsze i wydaje się, że prędko się nie skończy. Okazuje się, że to właśnie Kanonierzy byliby jedyną drużyną z Premier League, do której mógłby przenieść się 24-latek.

Mbappe w Arsenalu? Jeśli Anglia to tylko tam

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, które mówiły o tym, że Liverpool jest zainteresowany ściągnięciem Kyliana Mbappe. The Reds mają rzekomo środki, które wymaga PSG do dokonania transferu. Chodzi o 200 milionów euro, na jakie wyceniony jest francuski napastnik.

PSG wyceniło Kyliana Mbappe. Czy naprawdę jest tyle wart? Fot. Author Unknown

Okazuje się jednak, że jeśli Francuz miałby trafić do Premier League, to nie na Anfield Road, a Emirates Stadium. Mbappe w Arsenalu poszedłby w ślady swojego idola Thierry’ego Henry’ego, który przez wiele lat swojej kariery stanowił o sile Kanonierów. Francuz podobno ceni sobie ewolucję Mikela Artety i jego drużyny i ekscytuje go wizja wzniesienia drużyny z Londynu ponownie na szczyt piłkarskiego świata.

Czy to ma szanse bycia?

Mbappe w Arsenalu to byłoby ziszczenie największych marzeń kibiców The Gunners. Niestety, francuski napastnik jest za drogi dla londyńskiego klubu, ponieważ Paris-Saint Germain żąda od jakiejkolwiek drużyny minimum 200 milionów euro! Co więcej, Arsenal w żaden sposób nie kontaktował się z obozem napastnika, więc mówimy tutaj o gdybaniu.

Gdyby Mbappe miałby trafić do Premier League, to tylko do Arsenalu. Źródło: Twtitter

Jak potoczy się saga z transferem Mbappe? Real Madryt pozostaje głównym faworytem do pozyskania Francuza, jednak nie jest w stanie zapłacić za transfer oraz płacić za wynagrodzenie piłkarza. Brzmi absurdalnie, ale jeśli miałoby dojść do transakcji, to wypłatę piłkarzowi miałby płacić jego były klub. Sam piłkarz spokojnie czeka na rozwój wydarzeń. Jasne jest to, że prędzej czy później 24-latek trafi na Estadio Santiago Bernabeu.

