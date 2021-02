Lądowanie na Marsie. O której łazik Perseverance ląduje? Gdzie oglądać?

Już za chwilę, lada moment będziemy uczestniczyli w historycznej chwili. W godzinach wieczornych dziś, 18 lutego 2021 odbędzie się lądowanie na Marsie. Łazik NASA Perseverance będzie próbował wylądować na kraterze Jazero. Nie jest to łatwa operacja, ponieważ warto przypomnieć, że około połowa wszystkich prób nie powiodła się.

O której łazik NASA Perseverance będzie lądował na Marsie?

NASA przygotowało dla nas wszystkich relację na żywo z lądowania łazika na Marsie. Będzie ją można zobaczyć na YouTube. Start planowany jest na około 20:15 czasu polskiego. Wystarczy kliknąć w przycisk „play” poniżej, aby oglądać to wyjątkowe wydarzenie.

Polska relacja z lądowania na Marsie

Polacy będą mogli kwadrans wcześniej uruchomić relację z polskim komentarzem, który przygotowany będzie przez kanał Astrofaza we współpracy z ERC i Focus’em. Imprezę (o ile mogę ją tak nazwać) prowadzić będą Piotr Kosek, Łukasz Wilczyński oraz Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka. Link – relacja będzie aktywna od 20:00. Wystarczy, tak jak wyżej kliknąć przycisk „play” widoczny na obrazku poniżej.

Lądowanie na Marsie

Kiedy łazik wyląduje na czerwonej planecie? Powinien w okolicach 22:00, ale pamiętajcie, że możemy zobaczyć to nieco później z racji jedenastominutowego opóźnienia w transmisji danych. Jakby nie patrzeć, z Marsa na Ziemię kilka kilometrów jest.

Ostudzam zapały wszystkich, którzy myślą, że będzie to relacja live wprost z kokpitu łazika Perseverance. No… nie. Dzisiejszy streaming live to w pewnym stopniu relacja z komentarzem ekspertów. Tak czy inaczej, warto ją oglądać, bo przecież to w pewnym stopniu kolejny z etapów podboju kosmosu. Chociaż prawda jest taka, że wiele zakątków Ziemi nadal czeka na odkrycie.

Łazik NASA Perseverance – kosztowna misja

Jeśli kogoś by to interesowało, misja łazika Perseverance kosztować będzie NASA 2,7 miliarda dolarów. Pamiętajcie jednak, że „pojazd” ma przelecieć przez atmosferę, gdzie temperatura sięga 1300 stopni Celsjusza, o odległości od Ziemi nawet nie wspominam – to przecież dwieście milionów kilometrów. Czyli w sumie tyle, ile na liczniku ma niejedno auto z TDI pod maską. Ot, taki żart.

Czym będzie zajmował się łazik NASA na Marsie? Oczywiście będzie szukał naszych przyjaciół – krótko mówiąc, śladów życia. Oczywiście, będzie również badał powierzchnię planety i przesyłał wszystkie informacje do NASA. Miejmy nadzieję, że misja – lądowanie zakończy się sukcesem, bowiem przygotowanie trwa już siedem miesięcy.

Więcej informacji na temat programu eksploracji Marsa można znaleźć na stronie NASA.