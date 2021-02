Coraz częściej spotykamy smartfony oferujące możliwość ładowania bezprzewodowego. Jednym z urządzeń, które pozwoli nam na naładowanie baterii w naszym telefonie jest XTORM Design Delta Stand. To ładowarka indukcyjna do smartfonów. Sprawdźmy w krótkim teście co oferuje i czy jest warta uwagi. Zapraszam do lektury artykułu.

Specyfikacja techniczna i wygląd zewnętrzny

Rozmiar: 155 x 75 x 7 mm

155 x 75 x 7 mm Port wejścia: USB typu C PD 24W (5V/2A – 9V/2A), QC 3.0 18W

USB typu C PD 24W (5V/2A – 9V/2A), QC 3.0 18W Moc ładowania: 1 x Qi Wireless (5W / 7,5W / 10W / 15W)

1 x Qi Wireless (5W / 7,5W / 10W / 15W) Waga ładowarki: 160g

160g Zawartość zestawu: przewód USB typu C, instrukcja obsługi

Patrząc na design ładowarki można śmiało stwierdzić, że będzie pasowała do większości wnętrz. Połączenie aluminium i fortepianowej czerni może się podobać. Co ciekawe, producent znalazł nawet miejsce na karbon! Mam uwagę co do długości przewodu, który łączymy z ładowarką. Jest za krótki, przez co zapewne pierwszą rzeczą, którą zrobicie będzie… jego wymiana. Ja miałem takie szczęście, że przewód był idealnej długości, aby podpiąć go do monitora. Oczywiście, USB w tym miejscu nie oferuje “zawrotnej” mocy, ale w końcu telefon leży tam przez dłuższy czas podczas pracy, dlatego zupełnie mi to nie przeszkadzało. Kolejną rzeczą na którą warto zwrócić uwagę jest… brak ładowarki. Niestety, producent nie dołączył jej do zestawu. Być może kierował się modą – w końcu przy iPhone 12 Pro również jej nie było. Sam nie wiem.

Ładowarka indukcyjna do smartfonów XTORM Design Delta Stand

Zacznę od tego, jak działa ładowanie indukcyjne. Na płytce ładowarki umieszczona jest cewka, która tworzy pole elektromagnetyczne. Druga znajduje się w naszym smartfonie. Jej zadaniem jest odbieranie energii, a następnie przeistoczenie jej w prąd, który ma za zadanie zasilić baterię smartfona. To tak w skrócie. Testowany przeze mnie model cechuje się technologią Qi w XW208. W praktyce możemy osiągnąć ładowanie do 15W, czyli tyle samo ile oferuje Apple MagSafe. Oczywiście, flagowe smartfony wyposażone są w ładowarki o mocy 65W. Na dzień dzisiejszy o czymś takim możemy zapomnieć w przypadku ładowania bezprzewodowego. Tak czy inaczej, możecie ładować telefony z mocą 15W, o ile użyjecie odpowiedniej ładowarki.

Nie ukrywam, XTORM Design Delta Stand wygląda bardzo dobrze. Sprawdzi się na biurku w pracy, ale również na szafce nocnej. Smukła obudowa sprawia, że możecie zabrać ją wszędzie ze sobą. Ba, wcale nie musicie korzystać z aluminiowego stelaża, ponieważ “cała moc” znajduje się w tej ciemnej płytce. Dlatego jeśli macie fantazję, aby ładowarka leżała na płasko – możecie tak ją ustawić. Oczywiście, ładowanie uruchamia się automatycznie. Nie musicie nic klikać, aktywować itd. Kładziecie na ładowarce smartfon i po chwili widzicie, jak ładowanie startuje.

8 Wynik

Ah, ważna rzecz. Nie musicie zdejmować etui, aby ładować smartfon. Ładowarka indukcyjna do smartfona jest zaprojektowana tak, aby przewodzić prąd bez względu na to, czy korzystacie z ochrony czy nie.

Czy ładowanie bezprzewodowe jest bezpieczne?

Sam się nad tym zastanawiałem. Ale tak, ładowanie indukcyjne jest bezpieczne. Każda ładowarka musi przejść przez testy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymywany jest certyfikat. To teraz drugie pytanie. Czy ładowanie bezprzewodowe skraca żywotność baterii? Nie, nie skraca. Generuje mniejszy prąd, więc tak naprawdę zużywa akumulator tak samo, jak przewodowy odpowiednik. Jest jednak jedno ale, na które nie znalazłem odpowiedzi. Wyobraźmy sobie sytuację: smartfon leży na ładowarce, ale otrzymuję powiadomienie więc biorę go do ręki, czytam je i znów kładę na płytce indukcyjnej. I tak w kółko. Ciekawe, czy takie działanie nie wpływa niekorzystnie na baterię. Jeśli uzyskam odpowiedź na to pytanie, czym prędzej podzielę się nią z Wami.

Producent informuje, że ładowarka jest odpowiednio zabezpieczona przed przeładowaniem i przegrzaniem. XTORM Design Delta Stand dostosowuje moc ładowania do urządzenia, z którym pracuje.