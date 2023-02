Lamax Sounder2 Max. Bez niego nie uda się impreza plenerowa!

Rodzina głośników Sounder2 od firmy LAMAX składa się z trzech modeli. W tym tekście przyjrzymy się temu największemu i najmocniejszemu z nich. Jak podczas testów sprawował się głośnik bezprzewodowy LAMAX Sounder2 Max? Sprawdźmy to!

Minimalistyczny design, który warto docenić

Design głośnika LAMAX Sounder2 Max jest bardzo przyjemny dla oka. Metalowa siatka chroniąca głośniki została pokryta materiałem co dodatkowo chroni ją przed przetarciami i uderzeniami. Na górnej i dolnej krawędzi znajdziemy gumowy materiał, który został wykorzystany również w przypadku przycisków funkcyjnych. Tych łącznie jest pięć. Przycisk zasilania odpowiedzialny jest za uruchomienie trybu 3D, poniżej znajdziemy przyciski do regulacji głośności pozwalające również na zmianę utworu, przycisk play/stop oraz przycisk odpowiedzialny za uruchomienie asystenta głosowego, a także funkcji parowania głośników do zestawu stereo BeatShare za pomocą technologii True Wireless.

Przeczytaj także: LAMAX Tips1 – test słuchawek dla sportowców

Bardzo spodobało mi się rozwiązanie regulacji głośności. Możemy to robić nie tylko za pomocą dedykowanych przycisków, ale również dużego pokrętła umieszczonego na górze urządzenia. Jest to szybki i komfortowy sposób na zmianę głośności, który okraszony jest przyjemnym kliknięciem. Po przeciwległej stronie umieszczono głośnik niskotonowy. Pod gumową zaślepką znajdującą się w jednej linii z przyciskami znajdziemy port USB-C do ładowania urządzenia. Znalazło się tam także wejście na karty microSD, a także wejście audio jack 3,5 mm. W zestawie znajdziemy także sznurek, dzięki któremu głośnik LAMAX Sounder2 Max można zawiesić np. na pasku lub wygodniej przenosić.

Głośnik Sounder2 Max Głośnik Sounder2 Max Głośnik Sounder2 Max

Jest głośno i czysto, czyli tak, jak oczekujemy

Jak gra głośnik LAMAX Sounder2 Max? Przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć z jaką mocą może odtwarzać dźwięk ten model. Łączna moc Sounder2 Max to 50W, więc mówimy tutaj o donośnym dźwięku, który z pewnością będzie w stanie rozkręcić każdą imprezę. Jeśli chodzi o jego jakość, muszę stwierdzić, że stoi na wysokim poziomie – jest on czysty i klarowny, nie doświadczymy tutaj efektu stłumienia wokali, scena muzyczna jest bardzo szeroka, a wszystkie instrumenty są słyszalne bardzo wyraźne. Niskie tony są wyczuwalne, a za sprawą technologii BeatBass możemy podkreślić je jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o średnie i wysokie tony, to potrafią one znikać w zależności od gatunku muzycznego. Ogólnie głośnik oferuje wysoką jakość dźwięki i radzi sobie w każdym gatunku muzycznym.

Nie można zapomnieć o dźwięku 360. Rozwiązanie to sprawia, że głośnik gra równomiernie i niezależnie od tego, jak zostanie postawiony, dźwięk będzie docierał w każde miejsce, a to z kolei sprawi, że wypełni muzyką każde pomieszczenie. Na pokładzie znajdziemy także funkcję dźwięku 3D, która sprawia, że utwory brzmią po prostu lepiej.

Głośnik Sounder2 Max Głośnik Sounder2 Max Głośnik Sounder2 Max

Technologie w LAMAX Sounder2 Max

Najważniejszym rozwiązaniem w LAMAX Sounder2 Max jest technologia BeatShare, która pracuje w trybie TrueWireless. BeatShare pozwala na połączenie głośników czeskiego producenta z tym samym rozwiązaniem w system stereo. Tak się złożyło, że podczas testowania modelu Max miałem u siebie podstawową wersję głośnika Sounder2 i mogłem to rozwiązanie przetestować na własnej skórze. Połączenie dwóch głośników jest bardzo proste – wystarczy przytrzymać dedykowany przycisk do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Głośniki łączą się automatycznie. Po sparowaniu należy podłączyć głośnik główny do źródła dźwięku i cieszyć się wysoką jakością dźwięku stereo. Ja tego rozwiązania użyłem jako głośników do swojego laptopa i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Głośność regulujemy za pomocą jednego z głośników. Nie musi być to „główna” jednostka. Muszę przyznać, że jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza jeśli planujemy domówkę czy ognisko.

Głośnik Sounder2 Max

Głośnik LAMAX Sounder2 Max pozwala na odtwarzanie muzyki nie tylko za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth 5.0, która oferuje duży zasięg, energooszczędność i wysoką jakość przesyłania muzyki, ale również z wykorzystaniem karty microSD lub kabla audio jack 3,5 mm. Głośnik możemy używać jako zestaw do rozmów i w tej funkcji sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy dobrze słyszani przez rozmówce, co jest tutaj kluczowe. Warto również przypomnieć o wsparciu dla asystenta głosowego. LAMAX Sounder2 Max działa nie tylko z Google Asystentem, ale również z Siri!

Bateria, której nie powstydziłby się niejeden droższy model

Producent wyposażył głośnik LAMAX Sounder2 Max w baterię o pojemności 8000 mAh. Według zapewnień producenta taki akumulator ma zapewnić użytkownikowi do 20 godzin słuchania muzyki przy poziomie głośności 50 proc. Muszę przyznać, że czas ten jest jak najbardziej do osiągnięcia. Z przerwami udało mi się osiągnąć 19 godzin, co jest świetnym wynikiem. Pełne naładowanie baterii zajmuje 3 godziny.

Głośnik Sounder2 Max Głośnik Sounder2 Max

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie producenta – LAMAX.