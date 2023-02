LAMAX Sounder2 Mini – niezbędnik podczas pikniku i nie tylko

Co prawda nadal mamy zimę za oknem, jednak warto powoli rozglądać się za gadżetami, które umilą nasz wiosenny i wakacyjny wypad za miasto. Kto nie lubi słuchać ulubionych utworów muzycznych podczas spotkania ze znajomymi? Głośnik bluetooth, szczególnie kompaktowy to niezbędnik podczas pikniku. Jaki wybrać model? To bardzo trudne, ponieważ na rynku znajdziemy wiele głośników, które różnią się wyglądem, jakością wykonania, brzemieniem i przede wszystkim ceną. LAMAX Sounder2 Mini to jedna z propozycji, która może okazać się jedną z najlepszych inwestycji, jeśli szukamy niewielkiego i przenośnego głośnika. Sprawdźmy, co potrafi to kompaktowe urządzenie!

Kompaktowy głośnik godny uwagi

LAMAX Sounder2 Mini to jeden z wielu głośników przenośnych, jakie w swojej ofercie posiada czeski producent urządzeń elektrycznych. Sounder2 Mini należy do rodziny głośników Sounder2, która oferuje również modele Sounder2 i Sounder2 Max. Wersja Mini, jak sama nazwa wskazuje, jest najmniejsza z całej trójki. Przyjemny kształt walca, kompaktowe rozmiary i lekka konstrukcja sprawiają, że głośnik ten jest idealnym kompanem w plenerze.

Głośnik LAMAX Sounder2 Mini

Wykonanie głośnika stoi na najwyższym poziomie. Zarówno górna część, na której znajdują się przyciski funkcyjne, jak i dolna, w której umieszczono niskotonowy głośnik, pokryte zostały matową gumą. Materiał ten w połączeniu z turkusowymi elementami prezentuje się bardzo dobrze. Pomimo tego, że urządzenie to nie wyróżnia się szczególny designem na tle innych tego typu głośników, to pierwszą moją myślą po wyjęciu go z pudełka było to, że prezentuje się on bardzo ładnie. Pod gumową klapką znajdziemy port USB-C do ładowania, złącze jack 3,5 mm oraz wejście na karty microSD. Nad nią umieszczono sznurek, który pozwoli zawiesić głośnik.

Na górnej części konstrukcji znajdziemy pięć przycisków – dwa do regulacji głośności, play/stop, przycisk do asystenta/połączenia w parę z innymi głośnikami firmy LAMAX oraz ten od zasilania/zmiany trybu odtwarzania. Na pokładzie jest także mikrofon, który pozwala na rozmawianie za pośrednictwem tego urządzenia. Cała konstrukcja chroniąca dwa głośniki stereo o łącznej mocy 15W została pokryta materiałem, co jeszcze bardziej wpływa na stylowy wygląd głośnika.

W zestawie oprócz dokumentacji znajdziemy przewód ładujący USB-C oraz kabel audio jack 3,5 mm.

Głośnik Sounder2 Mini

Jaki dźwięk oferuje LAMAX Sounder2 Mini?

Przede wszystkim trzeba pokreślić, jaką technologię zastosował producent. Znajdziemy tutaj dwa głośniki stereo oferujące dźwięk 360 stopni i łączną moc 15W. W przypadku tak kompaktowego głośnika jest to bardzo zadowalający poziom. Co więcej, w tym modelu znajdziemy technologię BeatBass, której zadaniem jest wzmacnianie niskich tonów, przez co bassy są lepiej słyszalne i po prostu przyjemniejsze. Przestrzenny dźwięk jest wielką zaletą tego modelu, ponieważ nieważne jak go ustawimy, nasze ulubione kawałki zawsze trafią do naszych uszu.

Kolejnym rozwiązaniem, za jakie trzeba pochwalić głośnik LAMAX Sounder2 Mini, to technologia TrueWireless BeatShare. Ta funkcja pozwala na połączenie kilku głośników tego producenta w jeden zestaw, dzięki czemu mogą one nagłośnić sporą domówkę. Bardzo wygodne rozwiązanie, kiedy jeden głośnik to po prostu za mało. Fajnie, że znajdziemy tutaj możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł.

Oczywiście, podstawową opcją jest przesyłanie muzyki za pomocą technologii Bluetooth – tutaj zastosowano wersję 5.0, która jest wydajniejsza pod względem energii od poprzednika, eliminuje opóźnienie oraz gwarantuje wysoką jakość przesyłanej muzyki. Jest również opcja odtwarzania za pomocą przewodu jack 3,5 mm oraz kart microSD.

Głośnik Sounder2 Mini

Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca. LAMAX Sounder2 Mini dzięki technologii BeatBass oferuje mocny bass, dzięki czemu piosenki pełne tych niski tonów brzmią bardzo dobrze. Średnie tony są słyszalne, chociaż z wysokimi jest gorzej. Muszę przyznać, że w ogólnym rozrachunku dźwięk jest nieco przytłoczony, jakby był zasłonięty przez cienką barierę jakiegoś materiału.

Bateria, wsparcie dla Siri i wodoodporność

Zdecydowanie najsilniejszą stroną tego głośnika jest bateria. Producent zastosował tutaj akumulator o pojemności aż 2500 mAh! Jest to pojemność, która nie jest często spotykana w tego typu głośnikach. Na ile starcza taka bateria? Producent zarzeka się, że pozwala ona na 30 godzin pracy i tylko mogę to potwierdzić. Oczywiście mówimy tutaj o optymalnym poziomie głośności. Jest to fantastyczny wynik, który sprawi, że nie będziemy martwić się o to, czy głośnik po prostu wyłączy się w momencie, kiedy będzie nam potrzebny. Cieszy obecność USB typu C.

Jednym z przycisków jest ten przeznaczony dla asystenta głosowego. Cieszy to, że głośnik LAMAX Sounder2 Mini wspiera Siri. Oczywiście działa on także z głosowym asystentem Google. Ten sam przycisk pozwala uruchomić również tryb TrueWireless. Głośnik posiada też certyfikat wodoodporności i pyłoodporności IP66. Warto również wspomnieć o funkcji zestawu głośnomówiące, który działa bardzo dobrze.

Głośnik Sounder2 Mini

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji głośnika LAMAX Sounder2 Mini możecie przeczytać na stronie producenta.

Redakcja MenWorld.pl przyznaje nagrodę “Polecamy” marce Lamax dla głośnika Sounder2 Mini.