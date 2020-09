Laptop? Tablet? To Microsoft Surface Pro 7!

Miałem przyjemność przez miesiąc testować flagowy tablet Microsoftu. Moje ogólne wrażenia po tym czasie są skrajnie pozytywne. Jego kompaktowy charakter, możliwości, jakość wykonania z całą pewnością potrafią zauroczyć, ale powoli. Sprawdźmy jaki jest Microsoft Surface Pro 7 w testach praktycznych.

Pierwsze spostrzeżenia na temat Microsoft Surface Pro 7

Urządzenie jest lekkie (waży zaledwie 780 g) jednak nie daje przy tym poczucia delikatności. Wręcz przeciwnie! W dłoniach czuć wyraźnie solidną konstrukcję. Oko przykuwa estetyczna matowa magnezowa obudowa, na której lewym boczku znajdziemy u góry jedynie wejście słuchawkowe 3,5 mm. U góry znajdziemy przycisk włączania oraz sterowania głośnością. Z prawej strony umieszczono złącza USB 3.1 Gen. 1 i USB typu C oraz czytnik kart pamięci microSD. Na plecach tabletu dostrzeżemy minimalistyczne błyszczące logo Microsoftu oraz nogę służącą do stawiania urządzenia. W tym momencie chciałem się trochę zatrzymać. Stopka, w którą wyposażony został Surface jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Pozwala ustawić go bezstopniowo od pozycji prawie całkiem leżących aż do bliskich pionu.

Zaraz po dokładnym obejrzeniu nadszedł nareszcie czas na uruchomienie. Szybko jednak zauważyłem, że zanim zacznę na poważnie korzystać z tabletu muszę podpiąć klawiaturę, której też chwilę będę chciał poświęcić. Już pierwsze wyklepane wyrazy dały bardzo pozytywne wrażenie, a całe setki kolejnych tylko je wzmocniły. Nieduży skok klawiszy, doskonałe wytłumienie, delikatne, czytelne podświetlenie. Wszystko dopełnione przez niesamowicie przyjemne w dotyku alcantarowe wykończenie.

Atutów można by wymienić wiele

Ekran w Surface Pro 7

Kiedy już nacieszyłem się klawiaturą mogłem skupić wzrok na 12,3-calowym wyświetlaczu oferującym rozdzielczość 2736 x 1824 px. Dzięki niewielkim rozmiarom Surface jest ultra mobilny. Bez problemu zmieści się do jakiejkolwiek walizki, plecaka czy nawet niewielkiej torby w dodatku nie zajmując tam zbyt wiele miejsca. Sam wyświetlany obraz jest bardzo poprawny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Otrzymujemy dokładnie to czego byśmy się spodziewali po tablecie takiej klasy.

Głośniki

W tym miejscu chciałem też wspomnieć o wbudowanych głośnikach. W mojej opinii pod tym względem tablet jest naprawdę bardzo dobry. Wieczór ze znajomymi w niewielkim pokoju z powodzeniem mógł odbywać się z muzyką graną właśnie przez Surface’a. Co prawda można się przyczepić płytkich niskich tonów, jednak poza tym moje oczekiwania zostały spełnione.

Pióro Surface – tylko dla niektórych

Wartym uwagi, nieobowiązkowym dodatkiem do Surface’a jest rysik nazwany dumnie Piórem. Co prawda wykorzystywałem go głównie do wygodnego przeglądania Internetu, jednak muszę zauważyć, że w tej kwestii sprawdza się znakomicie. Ktoś bardziej uzdolniony artystycznie z pewnością zrobiłby z niego jeszcze większy użytek. Ja próbowałem, ale cóż… Przynajmniej miałem okazję poznać dużą precyzję i intuicyjność rysika.

Wydajność także niczego sobie w Microsoft Surface Pro 7

W tym momencie chciałem poruszyć kwestię wydajności, użyteczności Surface’a. Zacznę od, moim zdaniem, nieprzeciętnie mocnej baterii, która pozwala nawet osiem godzin korzystać z urządzenia bez konieczności ładowania. Trzeba oczywiście założyć, że nie będziemy w tym czasie robić za bardzo niczego obciążającego podzespoły. I tu na pewno pojawia się pytanie – w jakim stopniu możemy w ogóle ten komputer obciążyć? Osobiście nie korzystałem na nim z programów do obróbki zdjęć czy montażu filmów, miałem za to okazję trochę pograć. Rzeczą oczywistą jest, że nie jest to sprzęt gamingowy i nie będziemy go w stanie wykorzystać do uruchomienia chociaż trochę bardziej wymagających tytułów. W moim odczuciu i tak ma on naprawdę bardzo duże możliwości. Przecież jest to kompaktowe i niewielkie urządzenie. Będąc akurat w podróży bez zawahania mogłem w wolnej włączyć League of Legends: Teamfight Tactics czy WoW Classic, cieszyć się płynną rozgrywką i obrazem wcale nie na najniższych ustawieniach. Podczas zabawy monitorowałem temperatury i trzeba przyznać, że były bardzo w porządku – nie przekraczały 80˚C. Na koniec podam jeszcze wyniki benchmarków dla ciekawskich – 488 punktów w Cinebench R20 i 3884 w 3D Mark SkyDiver.

Czy więc warto? Czynników jest kilka

Podsumowując jeszcze raz wyrażę swój zachwyt całokształtem urządzenia i przedstawię jego dwie wady. Bardzo duża mobilność, ponadprzeciętna jakość wykonania, wytrzymała bateria, spore możliwości, przemyślana klawiatura… No właśnie, klawiatura jedna z największych zalet Surface’a Pro jest też jedną z jego wad. Spytacie – dlaczego? Nie jest dołączana do zestawu i trzeba za nią dodatkowo zapłacić. Wcale nie mało, bo bagatela pół tysiąca złotych! Jest to moim zdaniem granda, ponieważ bez tego akcesorium Microsoft Surface Pro 7 nie jest nawet w połowie tak użyteczny. Główną tego przyczyną jest oczywiście to, że system Windows 10 nie jest (wystarczająco) przygotowany do obsługi samym dotykiem.

Drugą dyskusyjną sprawą jest cena samego urządzenia. Za testowaną przeze mnie wersję z Intel Core i5-1035G, 8GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB SSD trzeba zapłacić w tej chwili około 4500 złotych, plus dodatkowe 500 na klawiaturę. Na moje potrzeby taka konfiguracja wystarczyła w zupełności, jednak trzeba sobie zadać pytanie czy rzeczywiście jest to sprzęt warty tych pieniędzy. Odpowiedź zależy od naszych preferencji i oczekiwań od sprzętu. Jeśli ktoś bezkompromisowo ceni sobie jakość i mobilność to Microsoft Surface Pro 7 zdecydowanie jest dla niego. Jeżeli jednak nie, to nie należy zapominać o produktach konkurencji. Zastanawiało mnie jeszcze to, czy stopień słabsza wersja z Intel Core i3 również sprostała by moim oczekiwaniom. Jednak to pytanie muszę pozostawić bez odpowiedzi i jedynie przypuszczać, że zdecydowanie tak, skoro od „poważnych zadań” i tak mam komputer stacjonarny.