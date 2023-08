Warszawska drużyna stoi przed zdecydowanym krokiem ku awansowi do kolejnej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Czy stołeczny klub zdoła pokonać u siebie kazachski klub? Gdzie oglądać mecz Legia vs Ordabasy Szymkent zupełnie za darmo? O której początek spotkania?

Czy Legia obroni swój dom?

Pierwszy mecz Legii z Ordabasy Szymkent zakończył się niespodziewanym remisem. Gra stołecznej drużyny pozostawiała wiele do życzenia i pomimo statusu faworyta drużyna z Warszawy przegrywała już nawet 2:0. Wojskowi tracili bramki po swoich błędach, co kazachska drużyna wykorzystywała bez skrupułów.

Legia zremisowała w Kazachstanie 2:2. Czy dziś zdoła pokonać Ordabasy na swoim stadionie? Fot. Autor Nieznany/ Twitter @Legia Warszawa

Na całe szczęście mecz w Kazachstanie zakończył się ostatecznie dwubramkowym remisem. Najpierw w 63. minucie do bramki kazachskiej drużyny trafił Tomas Pekhart, a na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę na remis strzelił Blaz Kramer. To oznacza, że w meczu Legia vs Ordabasy przy Łazienkowskiej rozegra się mecz o wszystko. Czy Wojskowi awansują dalej?

Legia vs Ordabasy Szymkent. Gdzie oglądać za darmo?

Niespodziewany remis w Kazachstanie pokrzyżował plany, ponieważ fani Legii Warszawa wierzyli, że powrót do domu i mecz przy Łazienkowskiej będzie jedynie dopełnieniem formalności. Spotkanie Legia vs Ordabasy Szymkent będzie jednak bezpośrednią walką o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Gdzie więc całkowicie za darmo oglądać mecz Legia vs Ordabasy Szymkent? Rewanżowy mecz 2. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA pomiędzy dwoma ekipami rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowany na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej pod tym linkiem.

