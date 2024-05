FC Barcelona wybrała następcę Xaviego, a to oznacza, że Robert Lewandowski ma nowego trenera. Jak podają media, osobą, która ma poprowadzić Blaugranę, jest były trener napastnika reprezentacji Polski za czasów gry w Bayernie Monachium. Obie strony miały dogadać się w kwestii umowy.

Rollercoaster z posadą trenerską w Barcelonie dobiega końca

Sytuacja trenerska w FC Barcelonie od pewnego czasu nie była niczym pewnym. Na początku sezonu Xavi ogłosił, że po tegorocznych rozgrywkach odejdzie on z klubu. Po kilku miesiącach pojawiły się jednak informacje, że były pomocnik klubu z Katalonii zostanie na stołku trenerskim drużyny, po czym dowiedzieliśmy się, że współpraca dwóch stron zakończy się po tym sezonie, choć nie zostało to potwierdzone na 100 procent.

Przeczytaj także: Trafił do drużyny sezonu NBA. Kadra Polski kolejnym krokiem?

Lewandowski ma nowego trenera! Zdobył z nim wszystko! Fot. FC Barcelona @X

Wiele jednak wskazuje na to, że Joan Laporta zdecydował, że FC Barcelona będzie miała nowego trenera. Pomimo zwycięstwa w lidze hiszpańskiej w poprzednim sezonie, posada Xaviego nie była bezpieczna. Obecne rozgrywki zakończyli oni na drugim miejscu, a z tegorocznej edycji Ligi Mistrzów drużyna z Katalonii odpadła na fazie ćwierćfinałowej. Media zdradzają, że Lewandowski będzie miał nowego trenera – Hansi’ego Flicka.

Lewandowski ma nowego trenera. Wygrał z nim LM!

Hansi Flick to bardzo dobrze znany Lewandowskiemu szkoleniowiec. Trenował on bowiem Bayern Monachium w latach 2019-2021. W tym czasie Bawarczycy wygrali wszystko, co się dało, a najważniejszy zdecydowanie był triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020. Po odejściu z Monachium został on selekcjonerem reprezentacji Niemiec, jednak nie sprawdził się w tej roli.

Teraz Hansi Flick ma zostać trenerem FC Barcelony – przynajmniej takie informacje przekazał Fabrizio Romano oraz Florian Plettenberg ze Sky Sports. Niemiec od kilku miesięcy otwarcie mówił, że chce zostać menadżerem tego zespołu, to wreszcie jego słowa zostały wysłuchane. Zarówno Romano, jak i Plettenberg podają, że obie strony wstępnie doszły do porozumienia.

Romano podaje, że Flick jest jedyną i główną opcją, jeśli chodzi o posadę trenera FC Barcelony w przypadku odejścia Xavi’ego. Fot. X Florian Plettenberg ze Sky Sports informuje z kolei, że obie strony są już dogadane i czekamy na potwierdzenie odejścia Xavi’ego. Fot. X

Źródło: opr. wł./Fabrizio Romano, Florian Plettenberg, Fot. FC Barcelona @X (Twitter)