Wczorajszy mecz towarzyski z Turcją, choć wygrany, można uznać za porażkę. Urazów przed samym startem Mistrzostw Europy 2024 uznało trzech kluczowych zawodników reprezentacji Polski. Najgorsze informacje dotyczą kapitana – Lewandowski nie zagra z Holandią. Rozpoczęła się walka o możliwość gry w drugim spotkaniu.

Wczorajszego wieczora reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz kontrolny przed startem EURO 2024. Podopieczni Michała Probierza zmierzyli się z Turcją, która również jedzie do Niemiec. Pomimo tego, że Biało-Czerwoni w 90. minucie wyrwali zwycięstwo, to starty po tym spotkaniu są ogromne. Najgorsze informacje tyczą się kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego.

Pierwszego gola dla Polaków strzelił Karol Świderski po asyście Roberta Lewandowskiego. Napastnik Hellasu Verona podczas celebracji gola wyskoczył w górę i przy lądowaniu uciekła mu noga. Po 12. minutach zawodnik musiał zejść z grymasem bólu na twarzy. Chwile po nim zszedł także Robert Lewandowski, a na drugą połowę nie wybiegł Paweł Dawidowicz.

Jak za pośrednictwem Łączy Nas Piłka informuje Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski, Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda, natomiast groźnie wyglądająca kontuzja Karola Świderskiego nie jest tragiczna w skutkach. Napastnik skręcił staw skokowy, jednak obyło się bez znacznych uszkodzeń. Leczenie potrwa 3-4 dni.

Najgorsze informacje dotyczą Roberta Lewandowskiego, który naderwał mięsień dwugłowy uda, a to oznacza, że kapitana reprezentacji Polski nie zobaczymy w pierwszym spotkaniu z Holandią, który odbędzie się w niedzielę 16 czerwca. Jaroszewski wyznał, że rozpoczęła się walka o udział napastnika FC Barcelony w drugim spotkaniu przeciwko Austrii.

U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii.

Jacek Jaroszewski