Lewandowski zaczepiany przez piłkarzy Bayernu! „Idziemy po Ciebie!”

Robert Lewandowski przez lata reprezentował barwy Bayernu Monachium. Z bawarskim klubem wygrał wszystko, co się dało. Dziś jednak zmierzy się on w decydujących starciu, ze swoimi byłymi kolegami. Lewandowski zaczepiany jest jednak słownie przez kilku z nich. Jak odpowie Polak?

Lewandowski zaczepiany przez piłkarzy Bayernu

Barcelona rozegra dziś niezwykle ważne spotkanie w kontekście szans awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem katalońskiego klubu będzie Bayern Monachium, czyli były klub Polaka. W pierwsze starciu to właśnie bawarska drużyna okazała się lepsza i wygrała spotkanie 2:0. Lewy miał kilka okazji do strzelenia bramki, ale zabrakło precyzji.

Lewandowski odpowie swoim byłym kolegom z zespołu? Fot. FC Barcelona

Przeczytaj także: Barcelona vs Bayern. Gdzie oglądać dzisiejszy mecz?

Przed spotkaniem humory dopisują zawodnikom Bayernu, który lideruje w grupie C. Niemiecki klub jest więc pewny awansu do kolejnej fazy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Okazuje się, że Lewandowski zaczepiany jest przez swoich byłych kolegów. Czy kapitan reprezentacji Polski odpowie im na boisku?

„Idziemy po Ciebie”, „Lewandowski był przez nas rozpieszczony”. Piłkarze Bayernu zaczepiają Polaka

Bayern Monachium pewnie lideruje grupie C i z 12 punktami na koncie jest pewny awansu do kolejnej rundy. Barcelona niestety nie jest w tak komfortowej sytuacji, ponieważ na swoim koncie ma jedynie 4 punkty i tylko cud w meczu Viktoria Pilzno – Inter i wygrana z Bayernem dałaby im szansę na walkę o awans.

W ostatnim czasie Lewandowski zaczepiany był jednak przez swoich byłych klubowych kolegów. Wczoraj na social mediach Thomasa Mullera pojawił się filmik, na którym niemiec w żartobliwy sposób zwrócił się do Lewandowskiego – „Idziemy po Ciebie”, powiedział Muller, udając się w stronę samolotu lecącego do Barcelony.

Thomas Muller sur Instagram : "Lewy on arrive"



VIVEMENT QU'ILS ALLUMENT LE BARÇA 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Q4XfkxBu70 — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 25, 2022

Trochę poważniej zabrzmiał Leon Goretzka. W wywiadzie dla Sport Bild pomocnik Bayernu Monachium przyznał, że Lewandowski został przez nich „rozpuszczony”, ponieważ zawsze wychodził z grupy i bił się o najwyższe cele. Teraz czeka go prawdopodobnie gra w Lidze Europy. Goretzka przyznał, że nie mają zamiaru ułatwiać Barcelonie gry i wyjdą na Spotify Camp Nou po zwycięstwo.

Goretzka twierdzi, że Bayern rozpieścił Lewandowskiego. Fot. FCBayern.com

Czy Lewandowski zamieni to wszystko w sportową złość i pokaże na boisku, na co go stać, gdy jest zaczepiany?

Źródło: Opr. wł./Twitter