Liczba aut w Polsce rośnie. 7 mln z nich to “martwe dusze”

Liczba aut w Polsce, które stoją i się psują, a może nawet nie istnieją, jest ogromna. Z najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że z ponad 27 mln samochodów zarejestrowanych w Polsce ponad 7 milionów z nich to “martwe dusze”.

Liczba aut w Polsce idzie w górę

Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przygotował raport, który pokazuje, jak wygląda liczba aut w Polsce. Analiza została oparta na bazie danych CEPiK i daje nam wiele ciekawych informacji na temat tego, ile samochodów znajduje się w Polsce.

Okazuje się, że w naszym kraju zarejestrowanych ponad 27,3 mln samochodów osobowych. Mowa tutaj o stanie na 31 grudnia 2023 roku. Rynek pojazdów osobowych wzrósł względem poprzedniego roku o 2,5 procent, co w liczbach oznacza 672 tysiące aut! Samochody określane jako “martwe dusze” to ok. 7,245 miliona pojazdów, czyli ponad 26 procent wszystkich zarejestrowanych samochodów!

Pojazdy, które mogą nawet nie istnieć

Z raportu IBRM Samar wynika, że średni wiek parku samochodów wynosi aż 21,54 lat, kiedy mówimy o wszystkich 27,347 milionach pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Wiek ten mocno leci w dół, kiedy odejmiemy od tej liczby samochody widmo, tzw. “martwe dusze”, które CEPiK opisuje jako niewyrejestrowane, nieanulowane, w których przypadku minęło 10 lat od pierwszej daty rejestracji w naszym kraju, a w okresie 6 lat lub więcej do organów rejestrujących, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy stacji kontroli pojazdów nie wpłynął żaden komunikat, który aktualizowałby ich status. Odejmując właśnie te auta, średni wiek pojazdów w Polsce wynosi 16,12. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło aż ok. 239 tysięcy tego typu pojazdów.

Raport firmy IBRM Samar zdradził nie tylko łączną liczbę aut w Polsce, ale także ile pojazdów przypada na 1000 mieszkańców. Fot. IBRM Samar, LinkedIN

Dowiedzieliśmy się także, jak wygląda liczba aut w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Okazuje się, że gdy liczmy “martwe dusze”, na 1 tys. mieszkańców przypada 725 pojazdów, a gdy tego nie robimy – 533 samochody. Jest to niewielki wzrost względem poprzedniego roku (odpowiednio +25 i +16 pojazdów).

Źródło: opr. wł./IBRM Samar