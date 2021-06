LIDL przygotował super promocję dla użytkowników aplikacji Lidl Plus!

Sieć supermarketów Lidl przygotowała wyśmienitą promocję dla użytkowników aplikacji Plus. Dzięki niej można zaoszczędzić nawet 30 zł! Promocja będzie trwać przez 2 tygodnie!

Lidl przygotował kolejną ciekawą promocję

Sieć supermarketów co chwila szykuje nowe promocje dla swoich klientów. Najnowsza skierowana jest do użytkowników aplikacji Lidl Plus. Posiadacze aplikacji niemieckiego sklepu w okresie od 18 do 30 czerwca będą mogli skorzystać ze zniżek, dzięki czemu będą mogli zaoszczędzić nawet do 30 złotych! Wszystko w ramach akcji promocyjnej Zostań łowcą okazji!

Na czym polega promocja?

Kupony rabatowe o wartości nawet 30 złotych można zyskać dzięki korzystaniu z aplikacji mobilnej Lidl Plus. Co trzeba zrobić? Kody te może zdobyć każdy, kto dwukrotnie zrobi zakupy w wybranych sklepach sieci supermarketów. Pierwsze zakupy należy zrobić w weekend i aby załapać się do akcji, kolejne zakupy musimy zrobić w środę.

Promocja Zostań łowcą okazji z Lidl Plus, nie obejmuje jednak wszystkich produktów. Do akcji promocyjnej nie zaliczają się alkohole, wyroby tytoniowe, produkty medyczne i produkty żywieniowe dla niemowląt. Rabat obowiązuje w przypadku zakupów o wartości minimum 149 złotych.

