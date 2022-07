Lidl oferuje teraz samochody elektryczne. Elaris Finn w kuszącej ofercie!

Tak, dobrze przeczytaliście tytuł tej wiadomości. Popularna sieć sklepów Lidl, w których znajdziemy artykuły przemysłowe, wprowadziła do swojej oferty również auta elektryczne. Tym razem można go kupić na własność!

Lidl sprzedaje samochody elektryczne

Lidl to jedna z pierwszy sieci sklepów, które zaczynają oferować samochody elektryczne. Nie jest to jednak pierwsza tego typu oferta niemieckiej sieci sklepów przemysłowych, ponieważ w maju tego roku w sklepach można było skorzystać z oferty abonamentowej na samochody Nissan Leaf. Propozycja nie okazała się strzałem w dziesiątkę, ale pozwoliła sieci sklepów zorientować się w potrzebach rynku.

Przeczytaj także: Autonomiczne taksówki zablokowały ruch! Bunt maszyn w San Francisco! Zaczęło się?!

Teraz w sieci sklepów Lidl pojawią się kolejne samochody elektryczne, jednak nie będą to znane modele. Zmieniono także ofertę, ponieważ pojazdy nie będą oferowane w ramach subskrypcji, a będzie można kupić je na własność. Niemiecka sieć sklepów będzie oferowała Elaris Finn. Oczywiście taki rarytas będzie można kupić jedynie za naszą zachodnią granicą.

Co oferuje chiński Elaris Finn?

Jeśli spodziewaliście się, że Lidl zacznie sprzedawać samochody marki Tesla czy innego popularnego producenta samochodów na prąd, to musimy was zawieść. W ofercie sklepów znajdzie się nieznany nawet większości miłośników samochodów elektrycznych Elaris Finn. Za auto będzie trzeba zapłacić 222 euro miesięcznie (mniej niż 1100 złotych) w specjalnym trwającym rok abonamencie. Promocja potrwa jeszcze kilka dni, bo do 10 lipca. Do sprzedaży trafi 100 takich samochodów.

Co zaoferuje Elaris Finn oferowany przez sieć sklepów Lidl? Najważniejszym parametrem jest oczywiście bateria. Ta jest litowo-jonowa i ma pojemność 32 kWh, co według specyfikacji pozwoli na przejechanie 300 km na pojedynczym ładowaniu. Pełne naładowanie baterii ma zająć godzinę, oczywiście przy pomocy ładowarki szybkiego ładowania (CCS 30 kW). Silnik ma oferować moc 47,6 KM, dzięki czemu auto będzie mogło rozwinąć maksymalną prędkość na poziomie 115 km/h. Samochód waży 930 kilogramów.

Lidl oferuje teraz samochody elektryczne. Elaris Finn w kuszącej ofercie! Lidl oferuje teraz samochody elektryczne. Elaris Finn w kuszącej ofercie!

Elaris Finn to niewielki pojazd, który ma zaledwie 2,87 metra długości i 1,56 metra szerokości, więc jest nieco większy od popularnego Smart Fortwo. Pojemność bagażnika to 229 litrów, przez co będzie idealnym samochodem do miasta i zakupów… i tylko tyle. Auto nie jest jednak gołe pod względem wyposażenia, ponieważ w środku znajdziemy 12,3-calowy ekran dotykowy z pełnym systemem multimedialnym i technologią Bluetooth wraz z głośnikami stereo. Na pokładzie jest też kamera cofania, tempomat, ABS, elektroniczny hamulec ręczny czy czujniki ciśnienia w kołach. To w samochodzie, który można kupić w sklepach Lidl!

A to nie wszystko, ponieważ Elaris Finn posiada także poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, wielofunkcyjną, skórzaną kierownicę, alarm, system bezkluczykowy, hamulce tarczowe na obu osiach, elektryczne szyby i lusterka oraz światła w technologii LED. Auto wyceniane jest przez producenta na ok. 20 tys. euro. Cena oferowana przez Lidl dostępna jest tylko za pośrednictwem aplikacji sklepu. Oferta przygotowana jest przy współpracy z firmą Like2Drive. Klient, który zdecyduje się na kupno auta za pośrednictwem aplikacji tej firmy, będzie musiał liczyć się z kwotą 269 euro miesięcznie.

Źródło: Stuttgarter-nachriten