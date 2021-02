Liga Sprawiedliwości według Zacka Snydera – na bis!

Fanom DC Comic o zamieszaniu wokół tego tytułu nie trzeba przypominać. Od samego początku powstawania filmu Liga Sprawiedliwości krążyły czarne chmury. To “dzieło” rodziło się w wielkich bólach, czego efektem są mizerne oceny na portalach typu Filmweb czy Imdb. Komuś najwidoczniej los filmu nie pozostał obojętny, gdyż już niedługo światło dzienne ujrzy wersja finalna o nazwie “Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”

Liga Sprawiedliwości 2017… chciałoby się o tym zapomnieć

W 2017 roku miał swoją premierę pierwowzór Ligi sprawiedliwości i tak jak już wspominałem nie spodobał się “wiernym fanom”. Sam mogę zaliczyć się do tej grupy, która mocno kibicowała produkcji. Niestety, to co dostaliśmy, to zbiór nieścisłości fabularnych i średnich dialogów. Historia była opowiadana w pośpiechu.

DC Universe vs Marvel Studio

Pisząc ten artykuł byłbym hipokrytą nie wspominając o konkurencyjnej marce, która “przetarła” filmowe szlaki tworząc pierwsze poważne produkcje o super bohaterach na miarę XX wieku. Mowa oczywiście o Marvel Studio, które odniosło olbrzymi sukces serią swoich filmów o Avengersach, czy opowiadając historie pojedynczych bohaterów tegoż uniwersum. Filmową bazę Marvela tworzy 23 filmy, ostatnie o wielkiej wojnie z Thanosem zakończyły tzw. “Fazę III”. Wszystkie połączone ze sobą dają wrażenie spójności i jednomyślności twórców, co doprowadziło do ogromnego kasowego sukcesu.

Liga Sprawiedliwości v2 – Zack Snyder wraca do gry!

Osobiście, gdy usłyszałem o pomyśle “reanimacji” tytułu, nie sądziłem jaką skalę nabierze ten projekt. Zack Snyder to pierwszy reżyser, który podjął się pracy nad filmem Liga sprawiedliwości. Jednak z przyczyn rodzinnych odszedł z projektu. Film był niedokończony, a to co zostawił Zack to jeden wielki “misz masz” scen oraz stek niedopisanych dialogów. Produkcja była zmuszona zatrudnić nowego reżysera, który miał za zadanie dokończyć to, Snyder pozostawił. Joss Whedon nie miał łatwego zadania. Finalnie “dokończył” Ligę Sprawiedliwych, w którą po wszystkich “wybojach” nikt już nie wierzył.

Trzy lata od feralnej premiery filmu, świat obiegła informacja, że Zack Snyder chce sfinalizować swój projekt. Zapowiedział swoją wersję filmu wykorzystując wizję Whedona, a także ujęcia niewykorzystane w pierwotnej wersji, dokręcając zupełnie nowe sceny. Na plan zdjęciowy powróciła pełna obsada aktorów, między innymi: Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonderwoman) i wielu innych.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w HBO GO!

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to pełnometrażowy film o długości 4 godzin! Będzie on dostępny do obejrzenia na platformie HBO GO w dniu światowej premiery 18 marca. Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca. Ambicje reżyserskie doprowadziły do próby naprawienia filmu. Jeśli nie udało mi się Was jeszcze zachęcić – tutaj znajduję się oficjalny trailer Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Według nas zapowiada się świetnie!