Lionel Messi przerwał milczenie. To już koniec legendy?

Lionel Messi przerwał milczenie po przegranym finale mistrzostw świata. Kapitan Argentyny napisał, że ból po porażce jest ogromny, a „ta rana będzie goić się długo”. Pogratulował Hiszpanii, podziękował kolegom oraz kibicom, lecz nie zadeklarował zakończenia gry w reprezentacji. W wieku 39 lat dotarł do trzeciego finału mundialu i ponownie był jednym z najważniejszych piłkarzy turnieju. Czy za cztery lata może jeszcze pojawić się na największej scenie?

Lionel Messi

Lionel Messi po finale mundialu nie ogłosił końca kariery

Wpis opublikowany po spotkaniu nie zawierał zdania, którego spodziewała się część kibiców. Lionel Messi nie napisał, że finał przeciwko Hiszpanii był jego ostatnim meczem w reprezentacji ani ostatnim występem na mistrzostwach świata. Skupił się na podziękowaniach, bólu po porażce i dumie z drużyny, która drugi raz z rzędu dotarła do finału.

Argentyna przegrała z Hiszpanią 0:1 po dogrywce. Jedyną bramkę w 106. minucie zdobył Ferran Torres. Zespół broniący tytułu z 2022 roku długo utrzymywał bezbramkowy remis, ale nie zdołał odpowiedzieć na trafienie hiszpańskiego napastnika. Dla Messiego był to trzeci finał mundialu po spotkaniach z Niemcami w 2014 roku oraz Francją w 2022 roku.

Lionel Messi podkreślił, że osiągnięcie Argentyny będzie można docenić dopiero po opadnięciu emocji. Drużyna rozegrała kolejny długi turniej, kilkukrotnie odwracała losy spotkań i ponownie znalazła się wśród dwóch najlepszych reprezentacji świata. Porażka boli tym bardziej, że Argentyna mogła zostać pierwszym zespołem od Brazylii z 1962 roku, który obronił mistrzowski tytuł.

Brak deklaracji nie jest jednak obietnicą dalszej gry. Lionel Messi od lat unika wyznaczania sztywnych terminów i podejmuje decyzje na podstawie samopoczucia, formy oraz tego, czy nadal potrafi realnie pomagać drużynie. Jeszcze przed finałem mówił, że cieszy się swoim szóstym mundialem i nie myśli o odejściu. Po meczu również nie zamknął drzwi.

Od debiutanta do mistrza świata. Mundialowa droga Messiego

Pierwszy mundial Lionel Messi rozegrał w 2006 roku w Niemczech. Był wtedy młodym, niezwykle utalentowanym zawodnikiem Barcelony, który dopiero budował swoją pozycję w reprezentacji. Zdobył bramkę w meczu z Serbią i Czarnogórą, ale Argentyna odpadła w ćwierćfinale po rzutach karnych z gospodarzami turnieju.

Cztery lata później w Republice Południowej Afryki Messi nie zdobył ani jednej bramki. Argentynę prowadził Diego Maradona, a przygoda zespołu ponownie zakończyła się w ćwierćfinale i ponownie po porażce z Niemcami. Był to turniej, po którym coraz głośniej pytano, dlaczego geniusz z Barcelony nie potrafi w taki sam sposób zdominować gry reprezentacji.

W 2014 roku Lionel Messi był już kapitanem i doprowadził Argentynę do finału. Zdobył cztery gole, otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju, ale w decydującym meczu Niemcy zwyciężyli po dogrywce. Obraz Messiego przechodzącego obok pucharu stał się jednym z symboli jego ówczesnego niespełnienia w kadrze.

Mundial w Rosji w 2018 roku miał znacznie bardziej chaotyczny przebieg. Argentyna z trudem wyszła z grupy, a następnie odpadła po widowiskowym meczu z Francją. Wydawało się wtedy, że szansa na najważniejsze trofeum może już nie wrócić. Lionel Messi miał 31 lat, drużyna była w przebudowie, a wcześniejsze porażki w finałach ciążyły całemu pokoleniu.

Wszystko zmieniło się w Katarze. W 2022 roku Lionel Messi poprowadził Argentynę do mistrzostwa, zdobył siedem bramek i ponownie został najlepszym zawodnikiem turnieju. Finał z Francją zakończył się wynikiem 3:3, a Argentyna zwyciężyła po rzutach karnych. To był moment, który ostatecznie zamknął dyskusję o braku wielkiego sukcesu w reprezentacji.

Mundial 2026 nie okazał się spokojnym dodatkiem do pięknej historii. Lionel Messi zdobył osiem bramek, notował kluczowe asysty i przez znaczną część turnieju był rekordzistą pod względem liczby mundialowych trafień. Z dorobkiem 21 goli został później wyprzedzony przez Kyliana Mbappé, który zakończył mundial z 22 bramkami w historii mistrzostw świata.

Lionel Messi

Sześć mundiali, trzy finały i jeden upragniony puchar

Kariera, którą zbudował Lionel Messi na mistrzostwach świata, jest wyjątkowa nawet bez drugiego złotego medalu. Wystąpił na sześciu turniejach, zdobywał bramki w pięciu z nich i zagrał w trzech finałach. Do tego dwukrotnie otrzymał Złotą Piłkę mundialu, czego wcześniej nie dokonał żaden inny piłkarz.

Najważniejsze jest jednak to, jak zmieniła się jego historia w reprezentacji. Przez wiele lat stawiano go w opozycji do Diego Maradony i wypominano brak trofeów. W 2016 roku, po kolejnej porażce w finale Copa América, ogłosił nawet odejście z kadry. Wrócił, a później zdobył Copa América w 2021 i 2024 roku, Finalissimę w 2022 roku oraz mistrzostwo świata.

Lionel Messi nie potrzebował więc finału w 2026 roku, aby potwierdzić swoją wielkość. Zwycięstwo pozwoliłoby jednak stworzyć zakończenie niemal zbyt idealne: drugie mundialowe złoto, obroniony tytuł i pożegnanie na stadionie, na którym dziesięć lat wcześniej ogłosił chwilową rezygnację z gry w reprezentacji.

Zamiast bajkowego finału pozostał srebrny medal i pytanie o przyszłość. To właśnie dlatego jego wpis był tak uważnie analizowany. Kibice szukali w każdym zdaniu ukrytej zapowiedzi, ale Lionel Messi ograniczył się do podsumowania turnieju. Ani nie potwierdził dalszej gry, ani nie powiedział, że to koniec.

Czy Lionel Messi może zagrać na mundialu w 2030 roku?

Od strony formalnej nic nie zamyka tej możliwości. Lionel Messi urodził się 24 czerwca 1987 roku, więc podczas mistrzostw świata w 2030 roku będzie miał 43 lata. Turniej odbędzie się głównie w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a po jednym meczu stulecia zostanie rozegranym również w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju.

Właśnie argentyński mecz jubileuszowy może rozpalać wyobraźnię kibiców. Wizja Messiego wychodzącego na boisko przed własną publicznością podczas setnej rocznicy pierwszego mundialu byłaby jednym z najbardziej symbolicznych obrazów w historii futbolu. Emocjonalnie taki scenariusz jest niezwykle atrakcyjny.

Sportowo wygląda jednak znacznie mniej prawdopodobnie. Nawet dla zawodnika o wyjątkowym talencie cztery lata to ogromny okres. Lionel Messi już w 2026 roku musiał rozsądnie zarządzać siłami, a turniej wymagał od niego gry w kolejnych trudnych spotkaniach, w tym w dogrywkach. W wieku 43 lat regeneracja, dynamika i odporność na urazy będą jeszcze większym wyzwaniem. To ocena wynikająca z wieku zawodnika i obciążeń, z jakimi mierzył się podczas ostatniego mundialu.

Jego kontrakt z Interem Miami obowiązuje do końca sezonu MLS 2028. Oznacza to, że co najmniej przez dwa kolejne lata pozostaje zawodowym piłkarzem. Nie wiadomo jednak, czy po zakończeniu umowy będzie chciał kontynuować karierę klubową, a bez regularnej gry trudno byłoby przygotować się do mundialu.

Najbardziej realistyczny scenariusz zakłada, że Lionel Messi nie podejmie teraz ostatecznej decyzji. Może nadal pojawiać się w wybranych meczach reprezentacji, obserwować reakcję organizmu i stopniowo ograniczać swoją rolę. Dopiero zbliżające się eliminacje oraz forma w kolejnych sezonach pokażą, czy temat 2030 roku w ogóle pozostanie aktualny.

Nie można wykluczyć także występu o bardziej symbolicznym charakterze. Selekcjoner mógłby korzystać z Messiego przez krótsze fragmenty spotkań, traktując go jako doświadczonego lidera i zawodnika zdolnego jednym podaniem zmienić przebieg meczu. Problem polega na tym, że miejsce w kadrze mundialowej jest niezwykle cenne, a Argentyna dysponuje kolejnym pokoleniem utalentowanych piłkarzy.

Argentyna musi nauczyć się wygrywać bez niego

Największym wyzwaniem nie jest zresztą odpowiedź na pytanie, czy Lionel Messi chce grać dalej. Równie ważne jest to, czy reprezentacja powinna nadal budować system wokół zawodnika, który w 2030 roku będzie miał 43 lata.

Podczas ostatnich turniejów Argentyna nie była już zespołem jednego człowieka. Lionel Scaloni stworzył drużynę zdyscyplinowaną, agresywną i bardzo odporną psychicznie. Messi pozostawał jej liderem oraz najważniejszym źródłem jakości, ale ogromną rolę odgrywali również Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez i Lautaro Martínez.

Naturalna zmiana pokoleniowa nie musi więc oznaczać gwałtownego kryzysu. Reprezentacja powinna stopniowo uczyć się rozgrywania najważniejszych spotkań bez swojego kapitana. Im dłużej będzie to odkładać, tym trudniejszy może stać się moment ostatecznego pożegnania.

Lionel Messi może pomagać w tym procesie, pozostając częścią grupy bez konieczności rozgrywania każdego meczu od pierwszej do ostatniej minuty. Taka rola wymagałaby jednak zaakceptowania ograniczeń i oddania części odpowiedzialności młodszym zawodnikom. Nie wiadomo, czy właśnie taki plan mają piłkarz oraz selekcjoner.

Lionel Messi

Czy finał z Hiszpanią był ostatnim mundialowym meczem?

Dzisiaj uczciwa odpowiedź brzmi: prawdopodobnie tak, ale pewności nie ma. Wiek, czteroletnia przerwa i ogromne wymagania turnieju sprawiają, że udział w siódmym mundialu byłby wydarzeniem bez precedensu. Sam fakt, że Lionel Messi w wieku 39 lat zdobył osiem bramek i dotarł do finału, już przekraczał oczekiwania wielu obserwatorów.

Nie należy jednak ogłaszać końca za zawodnika. W 2016 roku rzeczywiście pożegnał się z kadrą, a później wrócił i przeżył najlepszy okres reprezentacyjnej kariery. Przed mundialem 2026 również długo nie potwierdzał udziału, a ostatecznie został jednym z bohaterów turnieju.

W najbliższych dniach Lionel Messi będzie potrzebował przede wszystkim odpoczynku. Po długim mundialu ma opuścić najbliższe spotkania Interu Miami, podobnie jak Rodrigo De Paul. Dopiero później przyjdzie czas na rozmowy z rodziną, klubem i sztabem reprezentacji.

Nawet jeżeli finał przeciwko Hiszpanii okaże się jego ostatnim występem na mistrzostwach świata, nie zmieni to miejsca Messiego w historii. Z sześciu mundiali przywiózł mistrzostwo, dwa srebrne medale, rekordy i momenty, które będą przypominane przez kolejne pokolenia. Nie otrzymał wymarzonego zakończenia w 2026 roku, ale wcześniej zdążył stworzyć historię, jakiej futbol prawdopodobnie długo nie powtórzy.

Ta rana rzeczywiście może goić się długo. Nie musi jednak pozostawić po sobie poczucia niespełnienia. Lionel Messi przegrał ostatni finał, lecz jego mundialowa opowieść została domknięta już cztery lata wcześniej, gdy podniósł puchar w Katarze. Teraz pozostaje tylko pytanie, czy zechce dopisać do niej jeszcze jeden, najbardziej nieprawdopodobny rozdział.

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Źródło: www.reuters.com Źródło zdjęć: www.depositphotos.com