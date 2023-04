Man City vs Bayern. Gdzie oglądać starcie tytanów?

Hitowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów! Manchester City zmierzy się z Bayernem Monachium, więc śmiało możemy określić ten mecz jako starcie tytanów. Gdzie oglądać mecz Man City vs Bayern? O której początek spotkania?

Manchester City w końcu sięgnie po trofeum Ligi Mistrzów?

Kiedy Pep Guardiola przejmował Manchester City, po tym, jak wygrał wszystko z Bayernem Monachium, angielska drużyna próbuje wygrać pierwsze w swojej historii trofeum Ligi Mistrzów. Do tej pory to się jednak nie udało, ale kibice wierzą, że Erling Haaland pomoże przełamać tę passę.

Na drodze do sukcesu angielskiej drużyny stoi jednak Bayern Monachium, który w poprzedniej rundzie rozprawił się z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint Germain. Drużyna z Niemiec zmieniła jednak trenera, co może odbić się na grze Bawarczyków. Man City vs Bayern zapowiada się na niezwykle pasjonujący pojedynek.

Bayern na swojej drodze do półfinału pokonał już m.in. Barcelonę czy PSG. Fot. PSG

Gdzie oglądać mecz Man City vs Bayern?

Czy Bawarczykom uda się uzyskać pozytywny wynik na Etihad Stadium? Drużyna gospodarzy w ostatnich pięciu spotkaniach angielskiej Premier League nie przegrała meczu i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do liderującego Arsenalu brakuje im sześć punktów, więc jeśli nie uda się zdobyć mistrzostwa kraju, jedyną rekompensatą będzie triumf w Lidze Mistrzów.

Gdzie oglądać mecz Man City vs Bayern Monachium? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane zarówno na antenie Polsat Sport Premium 1, jak i na platformie Polsat Box Go.

czy Manchester City wygra pierwsze starcie z Bayernem? Fot. Man City

Źródło: opr. wł./Polsat