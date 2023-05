Man City vs Real. Gdzie za dramo oglądać mecz? [LINK]

Już dziś czeka nas pojedynek wagi ciężkiej. Man City vs Real Madryt, mecz prowadzony przez Szymona Marciniaka, decydujący o awansie do finału Ligi Mistrzów, w którym czeka już Inter Mediolan. Gdzie oglądać to świetnie zapowiadające się spotkanie?

Kontrowersyjne decyzje w pierwszym spotkaniu

Pierwszy mecz na Estadio Santiago Bernabeu zakończył się jednobramkowym remisem. Na boisku oglądaliśmy prawdziwą batalię i piękne gole, choć bramka dla Manchesteru City nie powinna zostać uznana. W akcji, która ostatecznie została zamieniona na bramkę, piłka wyszła na aut, jednak ani sędzia liniowy, ani arbiter główny, nie zareagował. Późniejsze powtórki pokazały, że to Realowi Madryt należał się rzut z autu.

Czy zabójczy duet Realu przybliży Królewskich do kolejnego triumfu w Lidze Mistrzów? Fot. Real Madryt @Twitter

Oczywiście takie błędy działają na niekorzyść nie tylko drużyny, która straciła bramkę, ale również na ekipę sędziowską, dlatego też UEFA sięgnęła po swojego najlepszego człowieka – Szymona Marciniaka. Polak i jego zespół poprowadzą półfinałowe starcie Man City vs Real Madryt. Szykuje nam się sporo emocji do ostatniego gwizdka.

Gdzie za darmo oglądać mecz Man City vs Real Madryt?

Mogłoby się wydawać, że faworytem spotkania jest Manchester City, bo nie tylko pokazuje świetną formę, ale również gra u siebie. Real Madryt przyzwyczaił nas jednak do tego, że im więcej świateł, tym lepsza gra Królewskich. Czy drużyna Carlo Ancelottiego będzie w stanie sprawić niespodziankę i awansuje do finału Ligi Mistrzów?

Czy Haaland poprowadzi Manchester City do Awansu? Fot. Manchester City @Twitter/Author Unknown

Początek spotkania zaplanowano na 21:00. Mecz Man City vs Real Madryt będzie transmitowany za darmo na kanale TVP 1 oraz na stronie internetowej Sport TVP. Transmisja odbędzie się także na Polsat Sport Premium 1 i platformie Polsat Box Go.

Źródło: opr. wł., TVP, Polsat, Fot: Twitter