Man Utd vs Barcelona. Gdzie oglądać mecz?

Już dziś poznamy zwycięzcę hitowego pojedynku, który awansuje do kolejnej rundy fazy pucharowej Ligi Europy. Czy Robert Lewandowski trafi do bramki na Old Trafford, a może Marcus Rashford potwierdzi swoją doskonałą dyspozycję? Gdzie oglądać mecz Man Utd vs Barcelona? O której początek spotkania?

Wspaniałe show zakończone remisem

Pierwszy mecz rozgrywany na Spotify Camp Nou z pewnością nie zawiódł kibiców piłki nożnej. Spotkanie Barcelony z Manchesterem United zapowiadało się ciekawie i takie też było. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Marcos Alonso, który ucieszył kibiców zgromadzonych na stadionie w stolicy Katalonii. Na wyrównanie nie trzeba było czekać długo, bo dwie minuty później, w 52. minucie gola na 1-1 strzelił niezawodny Marcus Rashford.

Ku uciesze fanów angielskiej drużyny w 59. minucie gola samobójczego strzelił Jules Kounde i Barcelona przegrywała na swoim stadionie 1 do 2. Podopieczni Xavi’ego Hernandeza próbowali wszystkich sposobów na wyrównanie wyniku i to nastąpiło w 76. minucie, kiedy to piłkę do bramki skierował Raphinha. Na tym skończył się festiwal goli na Spotify Camp Nou.

W ostatnim meczu ligowym Robert Lewandowski strzelił gola po dłuższej niemocy. Czy w meczu Man Utd vs Barcelona ponownie wpisze się na listę strzelców?

W pierwszym starciu Barcelony z Manchesterem United Lewandowski nie strzelił gola. Dziś będzie inaczej? Fot. Barcelona

Gdzie oglądać mecz Man Utd vs Barcelona?

Fani obu drużyn wierzą, że to właśnie ich ulubieńcy przejdą do kolejnej fazy pucharowej Ligi Europy. W lepszej sytuacji znajduje się Manchester United, bo mecz będzie rozgrywany na Old Trafford. Barcelona jednak w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pomimo że odpadła z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej, to jednak przewodzi w lidze hiszpańskiej i wyprzedza Real Madryt o 8 punktów. Czerwone Diabły również mogą mówić o dobrej passie. W Premier League zajmują 3. miejsce i do liderującego Arsenalu tracą pięć punktów.

Gdzie oglądać mecz Man Utd vs Barcelona? Spotkanie na Old Trafford rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane platformie ViaPlay.