Manchester City wykluczony z Ligi Mistrzów

Wykluczenie jest skutkiem naruszenia zasad Finansowego Fair Play. Manchester City ma z nimi problemy od kilku lat. W 2014 klub zapłacił 49 mln funtów lecz tym razem kara jest o wiele surowsza. Grzywna w wysokości 25 mln funtów oraz 2-letnie wykluczenie z rozgrywek LM w sezonach 20/21 i 21/22. Obywatele, FPP naruszyli w umowach sponsorskich w latach 2012-2016.

“W związku z dochodzeniem, które zostało przeprowadzane przez Izbę Kontroli Finansowej UEFA pod przewodnictwem Jose da Cunha Rodriguesa, klub został poinformowany o ostatecznej decyzji” ogłosiła Izba Orzekająca UEFA.

Informacje, które obciążyły Manchester City opublikował Football Leaks. Ich haker dobrał się do prywatnych maili wysoko postawionych w City Football Group.

51, 5 mln funtów klub miał otrzymać od głównego sponsora – Etihad Airways. W rzeczywistości te pieniądze zapłacił Abu Dhabi United Group, czyli firma właściciela City – Sheikha Mansoura.

Manchester City w tarapatach

Następne wykroczenie dotyczy wynagrodzenia Roberto Manciniego. Były trener The Citizens poprowadził zespół do sensacyjnego triumfu ligowego w sezonie 11/12. Mianowicie, podpisał on 2 kontrakty: pierwszy z samym klubem na 1,45 mln funtów oraz drugą z Al Jazira na 1,75 mln. Druga umowa była potrzebna tylko po to, aby nie obciążać budżetu klubu.

Zarząd obecnych mistrzów Anglii oświadczył, że są”rozczarowani decyzją, ale się jej spodziewali”. Natychmiast chcą się od niej odwołać do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Ferran Soriano, dyrektor generalny klubu Manchester City, w czasie spotkania z piłkarzami poprosił o zaufanie. Stwierdził, że kara zostanie anulowana. Można stwierdzić, że postawa dyrektora jest optymistyczna. Ludzie bliscy klubowi twierdzą, że zawodnicy wierzą w to, co mówią władze. Piłkarze chcą się skupić na grze, bez wykonywania nerwowych ruchów. Przynajmniej do ogłoszenia ostatecznego werdyktu.

Jeśli kara będzie podtrzymana tak jak pozycja City w tabeli to ich miejsce w przyszłych rozgrywkach Ligi Mistrzów zajmie drużyna z 5 miejsca.