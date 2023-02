Manchester City wyleci z ligi Premier League? Mistrz Anglii miał niejednokrotnie naruszyć kilkanaście zasad Financial Fair Play, za co grozi mu nie tylko kara ujemnych punktów, ale w najgorszym wypadku spadek z ligi!

Ponad sto naruszeń finansowego fair play

Kibice Manchesteru City nie mogą spać spokojnie, ponieważ ich klub może wkrótce spaść z ligi. Taką informację podał Martyn Ziegler z “The Times”. Dziennikarz podaje, że władze ligi wszczęły postępowanie w stosunku “The Citizens”, którzy mieli złamać zasady finansowego fair play!

Jak podaje dziennikarz, klub usłyszał ponad 100 zarzutów, których efektem może być nie tylko odjęcie punktów, które w tym roku wywalczyli piłkarze drużyny Pepa Guardioli. W najgorszym wypadku Manchester City wyleci z Premier League!

Manchester City wyleci z ligi? Ponad 100 zarzutów! Fot. Man City

Manchester City wyleci z Premier League? Poważne zarzuty!

Manchester City wyleci z najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii? Klub miał naruszyć zasady Financial Fair Play na przestrzeni dziewięciu sezonów, w latach 2009 – 2018. Klubowi zarzuca się, że nie przedstawiał on dokładnych informacji finansowych, zwłaszcza w przypadku dochodów, również z kontraktów sponsorskich. Co więcej, miał ukrywać także informacje na temat podmiotów powiązanych i wszelakich kosztów operacyjnych.

To nie wszystko, ponieważ “The Citizens” zarzuca się również dokonywanie niewłaściwych płatności dla menadżerów i piłkarzy oraz unikanie współpracy z ligą. Manchester City miał także nie przestrzegać przepisów UEFA związanych z licencją klubową i Financial Fair Play latach 2013-14 i między 2014-15 a 2017-18. Klub miał także złamać zasady PL w kontekście zysku i zrównoważonego rozwoju w latach 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

Oczywiście klub nawiązał do sprawy i wyraził “zaskoczenie” w związku z rzekomym naruszeniem przepisów Premier League.

Oświadczenie klubu, w którym wyraża on zaskoczenie w związku z rzekomymi naruszeniami zasad.

