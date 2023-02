Manuel Neuer odjedzie z Monachium? Winien trener!

Manuel Neuer od lat broni bramki Bayernu Monachium. Obecnie leczy kontuzję i nie przeżywa dobrego okresu, zwłaszcza jeśli chodzi o decyzje klubu. Winien temu wszystkiemu jest Julian Negelsmann, trener Bawarczyków, który był również powodem odejścia Roberta Lewandowskiego.

Manuel Neuer jak Lewandowski? Jest wspólny mianownik

Niemiecki bramkarz od lat jest pierwszym bramkarzem Bayernu Monachium. Niestety, bardzo często nękają go kontuzje, a obecnie boryka się ze złamaną nogą. Do incydentu doszło przed mundialem, kiedy to jeździł na nartach. Manuel Neuer, pomimo że nie gra, to jednak ma na pieńku z władzami “Bawarczyków”.

Konflikt pomiędzy bramkarzem reprezentacji Niemiec, a jego obecnym klubem zdaje się narastać z dnia na dzień. Klub pożegnał się z Tonim Tapaloviciem, trenerem bramkarzy, z którym Manuel Neuer miał przyjacielskie stosunki. Niemieckie media wskazują, że wszystkiemu winien jest Julian Negelsmann. Przypominają przy tym sprawę odejścia Roberta Lewandowskiego.

Julian Negelsmann powodem odejścia kolejnej gwiazdy?

Wydaje się, że 35-letni szkoleniowiec Bayernu Monachium jest konfliktowym człowiekiem. W ubiegłym tygodniu Bayern Monachium rozstał się z Tonim Tapaloviciem, który miał nie po drodze z Negelsmannem. To oczywiście skomentował Neuer, który przyznał, że to była najgorsza rzecz, jakiej doświadczył. Na te słowa odpowiedział Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy bawarskiego klubu, który oznajmił, że kapitan drużyny nie powinien komentować tego w taki sposób.

Manuel Neuer, zupełnie jak Philip Lahm przed laty, postanowił mocno skrytykować nie tylko filozofię gry, ale również politykę zakupową klubu. Z pewnością będzie musiał przyjąć karę jak wcześniejszy wieloletni kapitan niemieckiego klubu. Dizennikarze “Abendzeitung” ostrzegają władze klubu nie tylko przed wysoką karą dla zawodnika, która może sprawić, że ten poszuka innego pracodawcy, ale również przypominają o relacjach trenera z Robertem Lewandowskim, gdzie konflikt obu mężczyzn doprowadził do odejścia Polaka do Barcelony.

Atmosfera w szatni Bayernu Monachium jest bardzo napięta, ponieważ według dziennikarzy, nie tylko Manuel Neuer krytykuje zarząd klubu. Podaje się tutaj również nazwisko Thomasa Mullera, kolejną ikonę bawarskiej drużyny.

