Manchester United idzie na zakupy! Transferowy hit i czterech innych graczy na celowniku!

Manchester United chce odmienić swoje losy i szykuje się na potężne zakupy w nadziei, że klub odbije się od dna. Drużyna Czerwonych Diabłów chce wykonać aż pięć transferów, a na celowniku znalazł się m.in. podstawowy zawodnik Realu Madryt!

Manchester United jest w ogromnym dołku, który kopią drużynie właśni zawodnicy

Nie można powiedzieć, że Manchester United jest na fali wznoszącej. Drużyna idzie wręcz w przeciwnym kierunku. Zmiana trenera i powrót Cristiano Ronaldo miały zwiastować lepsze czasy, jednak obecny sezon Czerwone Diabły zaczęły od dwóch kompromitujących porażek. Po dwóch kolejkach zespół zajmuje 20. miejsce w tabeli bez nadziei na lepsze jutro.

Dlatego też zarząd Czerwonych Diabłów bierze sprawy w swoje ręce i zapowiada naprawdę wielką ofensywę. Jak podaje The Telegraph, Manchester United chce zamknąć okienko transferowe z przytupem i idzie na spore zakupy. To może napawać optymizmem fanów, ponieważ Erik ten Hag otwarcie mówi, że potrzebuje nowych piłkarzy, a co chwila pojawiają się doniesienia o toksycznej atmosferze w szatni. Nowi piłkarze to zmienią?

W czerwonej części Manchesteru szykują się na spore zakupy! Co z tego wyjdzie?

Jak podaje angielski dziennik, Manchester United obrał sobie za cel obstawienie pozycji prawego obrońcy, dwóch pomocników, skrzydłowego i napastnika. Lista zawodników, którym przygląda się angielski klub, jest mocna, dlatego też wydaje się, że niemożliwa do zrealizowania. Czerwone Diabły celują w takich zawodników jak Casemiro z Realu Madryt, Thomas Meunier z Borussi Dormund, Sergiej Milnkovic-Savić z Lazio, Christian Pulisic z Chelsea oraz Pierre-Emerick Aubameyang z Barcelony. Ten ostatni powiedział, że jeśli ma odejść z FCB, to tylko do Chelsea Londyn, która również jest zainteresowana jego sprowadzeniem.

To jednak nie zniechęca klub z Manchesteru. Fabrizio Romano podaje, że United chce podjąć kolejną próbę sprowadzenia Antony’ego, gracza Ajaxu Amsterdam. Dziennikarz określa to jednak jako transakcję „bardziej niż trudną” do zrealizowania. Innym celem jest Cody Gakpo z PSV. Czy Manchester United odbije się od dna, czy po raz kolejny skończy się na hucznych zapowiedziach?

