Szymon Marciniak bohaterem transferu? Wśród sędziów nie słyszy się o przenosinach do innych lig, jednak wydaje się, że polski sędzia wkrótce będzie mógł sędziować mecze mocniejszych europejskich lig!

Polak trafi do innej ligi?

Szymon Marciniak przeżywa w ostatnim czasie spory rozkwit swojej kariery sędziowskiej. Polski arbiter bezbłędnie poprowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze, w którym to Argentyna pokonała Francję w serii rzutów karnych i zdobyła puchar.

Marciniak bohaterem transferu? “Jest spora szansa.” Fot. Internet

Tak dobry występ na mundialu sprawił, że Szymon Marciniak wkrótce będzie mógł zmienić ligę. W przypadku sędziów niezbyt często słyszymy o transferach, jednak polski sędzia może trafić do innej, silniejszej ligi europejskiej na zasadzie transferu definitywnego.

Szymon Marciniak bohaterem transferu?

Marciniak bohaterem transferu? Wiele na to wskazuje, że polski arbiter, który regularnie sędziuje mecze międzynarodowe i pojedynki w europejskich pucharach, wkrótce może zmienić ligę. Polski sędzia sędziuje głównie mecze Ekstraklasy, jednak od czasu do czasu prowadzi także spotkania zagranicznych lig. W ostatnim czasie sędziował mecz w Egipcie i szykuje się również do wylotu do Arabii Saudyjskiej.

Polski sędzia trafi do innej, mocniejszej ligi? Jest na to spora szansa! Fot. Wikipedia/Foto RoGo

Teraz może trafić do najsilniejszych lig europejskich. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że wkrótce będzie możliwość transferowania sędziów, co potwierdził również sam Szymon Marciniak.

Nie chcę zdradzić niektórych rzeczy, bo rozmowy są toczone i jest spora szansa na pewne ruchy. Niektórym ludziom bardzo zależy, aby wymienność sędziów w najwyższych ligach ruszyła jak najszybciej. W tym sezonie dostałem bardzo dużo zaproszeń. Do lutego naliczyłem ich 11 albo 12. Po meczu w Arabii wracamy do treningów. Zaraz rusza Ekstraklasa, potem Liga Mistrzów. Będzie, co robić, a niedługo dowiecie się więcej o planach. (…) Pomysły są różne. Na transfer definitywny, czasowy lub na to, żeby wszystko łączyć. Federacje muszą dostać zgodę od naszego prezesa, ale myślę, że Cezary Kulesza będzie dumny, że coś takiego może się pojawić wyznał Marciniak w wywiadzie dla portalu TVP Sport.

Fajnie byłoby zobaczyć polskiego sędziego regularnie sędziującego mecze ligi angielskiej lub hiszpańskiej.

Źródło: TVP Sport