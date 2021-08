Mariusz Pudzianowski – walka z gigantem na horyzoncie

Już niebawem może dojść do finalizacji pokazowej walki pięściarskiej między dwoma strongmanami. Mariusz Pudzianowski wyraził chęć walki z Islandzkim kolosem.

Mariusz Pudzianowski vs Haftor Bjornsson – pomysł na walkę

Haftor Bjornsson to potencjalny rywal Mariusza Pudzianowskiego w pokazowej walce pięściarskiej. Popularny „Góra” to ulubieniec fanów serialu „Gra o Tron”. Islandczyk jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, co potwierdzał wielokrotnie w zawodach „Strongman”. Mariusz Pudzianowski 11 lat temu odpuścił sobie tę dyscyplinę sportu na rzecz MMA i kariery w KSW. Ta walka jest świetnym ruchem marketingowym, gdzie ex-najsilniejszy człowiek świata stanie naprzeciwko Bjornssonowi, który ten tytuł dzierży.

Eddie Hall „za burtą”

Pierwotnym rywalem „Góry” był Eddie Hall. Brytyjski strongman, który niegdyś mocno konkurował z Bjornssonem o tytuł najsilniejszego. Pech chciał, że na ostatnim etapie przygotowań Hall doznał kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji. Pomysł na zestawienie Halla z Bjornssonem narodził się po tym jak obaj konkurowali ze sobą, bijąc rekordy w martwym ciągu. Eddie Hall ustanowił nowy rekord na Arnold Classic i wynikiem 500 kg zaszokował świat. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, gdyż w 2020 roku, Bjornsson pobił ten rekord i podniósł 501 kg. Kolejne próby bicia tego wyniku mogłyby okazać się na tyle wyniszczające dla organizmu, że Hall zrezygnował z przygotowań do przebicia wyniku Islandczyka. Mariusz Pudzianowski w martwym ciągu może pochwalić się wynikiem 415 kg.

Mariusz Pudzianowski nazywany „tytanem pracy”

Dla wielu Mariusz Pudzianowski na początku kariery był „freak fighterem”. Minęło prawie 12 lat od pamiętnego debiutu „Pudziana” w klatce, a w tym czasie zawodnik zanotował ogromny progres jeśli chodzi o przygotowanie wydolnościowe i techniczne. W ostatnich trzech walkach wygrywał, a jego przeciwnikami byli Jun, Milanovic i Jurkowski. Szczególnie ostatnia walka pokazała, że „Pudzian” dobrze czuję się walcząc przeciwko bardziej doświadczonym zawodnikom. Przez 12 lat stoczył 22 pojedynki, w 15 z nich odniósł zwycięstwo, a w 7 musiał uznać wyższość rywali. Doświadczenie będzie stało po stronie Polaka, gdyż jego przeciwnik stoczył zaledwie dwie walki pokazowe w boksie.

Polak rozpoczął przygotowania

„Idzie wszystko bardzo dobrze. Menadżerowie ciężkie negocjacje mają, bo mam swoje oczekiwania i warunki. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. (…) Wieczorkiem znowu na salę i zaczynam już delikatnie przygotowania do końca września prawdopodobnie. Jak wszystko dojdzie do skutku, to zmierzę się z nim sześć razy trzy minuty w boksie. Nigdy boksersko się nie lałem, ale myślę, ale myślę, że dam radę.” – Tak o potencjalnej walce mówi Mariusz Pudzianowski.

Do walki między Pudzianowskim a Bjornssonem może dojść już 18 września.