Nie masz prezentu? Marka Victorinox przychodzi ze świąteczną pomocą

Święta tuż, tuż, a jeśli nie masz jeszcze pomysłu na prezent dla najbliższych, to marka Victorinox przygotowała na tę okazję wyjątkowe upominki, które wywołają uśmiech na ich twarzach. Czym w takim razie możemy obdarzyć ukochanych? Jakością, elegancją i szwajcarską precyzją!

Wybór prezentu może okazać się bardzo trudnym zadaniem, dlatego też wiele osób znajduje upominek świąteczny dla najbliższych osób dopiero w ostatnim momencie. W tym roku może być inaczej, ponieważ marka Victorinox przygotowała ciekawe prezenty niezależnie od tego, czy szukasz czegoś wyjątkowego dla entuzjasty gotowania, miłośnika przygód, czy osoby ceniącej wysoką jakość.

Stylowe i precyzyjne

Gdy nadchodzi okres świąteczny, każdy z nas pragnie znaleźć wyjątkowy prezent, który pozostanie w pamięci obdarowanej osoby przez długi czas. Marka Victorinox, znana z charakterystycznego designu i szwajcarskiej precyzji, spełnia te oczekiwania, prezentując limitowaną edycję scyzoryka Huntsman „Year of the Dragon 2024”. To narzędzie łączy praktyczność z symboliką chińskiego smoka, który ma przynieść szczęście i sukces w nadchodzącym roku.

Scyzoryk Huntsman w limitowanej edycji „Year of the Dragon 2024” został wyposażony w 15 narzędzi, przydatnych podczas codziennych czynności. Narzędzie może przydać się podczas świątecznych przygotowań, takich jak otwieranie prezentów czy butelek wina przy świątecznym stole, czy cięcie wstążek i papieru.

Limitowana edycja scyzoryka Huntsman „Year of the Dragon 2024”.

Marka Victorinox stawia na uniwersalność i styl

Kolekcja Live to Explore składa się z trzech wielofunkcyjnych narzędzi o modnym i oryginalnym designie. Zaprojektowana jest w trzech wariantach kolorystycznych, nawiązujących do stylu Paryża (pastelowe barwy), Sydney (intensywne kolor) oraz Nowego Jorku (eleganckie i subtelne odcienie i nowoczesne akcenty).

W skład kolekcji Live to Explore wchodzą modele Victorinox Classic SD, Companion oraz popularny Swiss Card Classic. Wszystkie z nich wyposażono w praktyczne narzędzia, takie jak nożyczki, pilnik do paznokci i nóż. W eleganckim zestawie znajdują się także dostosowane akcesoria, takie jak kółko do kluczy, zawieszka na szyję oraz etui na Swiss Card. Dodatkowo model Companion posiada innowacyjne narzędzie do otwierania paczek i pudełek.

Kolekcja Live to Explore składająca się z modeli Victorinox Classic SD, Companion oraz Swiss Card Classic.

Zegarek, który nie boi się niczego

I.N.O.X. Chrono został stworzony z myślą o miłośnikach sportu lub entuzjastach górskich wędrówek, dlatego jest to świetny prezent dla tego typu osoby. Precyzja to jedno, jednak w takich przypadkach chodzi o coś więcej, dlatego też w produkcji tego gadżetu wykorzystano takie materiały jak stali, tytan czy włókno węglowe. To świadczy nie tylko o doskonałej jakości, ale także gwarantuje to, że zegarek poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach. Certyfikaty ISO potwierdzające wodoszczelność, odporność na szkodliwy wpływ pól magnetycznych oraz na wstrząsy gwarantują, że I.N.O.X. Chrono będzie niezawodnym towarzyszem podczas ekstremalnych wypraw.

Zegarek I.N.O.X. Chrono.

Marka Victorinox przygotowała także przyciągającą wodę toaletową dla mężczyzn

Nie ma nic bardziej klasycznego niż woda toaletowe podarowana na prezent dla mężczyzny. Znalezienie idealnego zapachu może być jednak dużym wyzwaniem. Jeśli poszukujesz kompozycji doskonale wpisującej się w zimową atmosferę, warto zwrócić uwagę na Black Steel od Victorinox. Zaskakujący i przyciągający zapach spodoba się każdemu, ponieważ oferuje ciepłe i pikantne nuty czarnego pieprzu, które doskonale współgrają z eleganckimi tonami modrzewia oraz dymnym zapachem sosny.

Jako prezent świąteczny marka Victorinox przygotowała także wodę toaletową dla mężczyzn “Black Steel”.

Źródło: Opr.wł./info.prasowe