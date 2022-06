Marvels Spider Man Remastered trafi na komputery PC! Znamy datę premiery!

God of War, które wcześniej było dostępne na konsole PlayStation, w końcu trafiło na Steam i komputery PC i od razu stało się hitem. Sony wierzy, że kolejna gra dokona tego samego i ma powody, ponieważ japoński gigant ogłosił, że Marvels Spider Man trafi na komputery PC!

Marvels Spider Man w drodze na pecety!

Sony coraz bardziej otwiera się na inne platformy. Japoński gigant technologiczny, który pod swoją pieczą trzyma wiele studiów zajmujących się tworzeniem gier, widzi w platformie PC i urządzeniach mobilnych kolejną szansę na sukces. W ostatnim czasie Sony zaczyna wydawać swoje hity na komputery PC. Seria Uncharted, Last of Us czy ostatnio udostępniony God of War z 2018 roku to potwierdziły.

Nikogo nie będzie więc dziwić, że japoński gigant technologiczny planuje udostępnić kolejną grę na komputery PC. Nie mówimy tutaj o byle jakim tytule, a o pozycji, którą można nazwać jedną z najlepszych, jaka trafiła na konsole PlayStation. Japończycy ogłosili, że Marvels Spider Man trafi na komputery PC w najbliższych miesiącach!

Gra studia Insomniac Games trafi na komputery PC

State of Play, które wydarzyło się wczoraj, przyniosło nam wiele ciekawych informacji. Pomimo tego, że Sony opowiadało głównie o grach na najnowszą konsolę PlayStation 5 i skupiło się właśnie na nich, to jednak najważniejszą informacją były wieści o wydaniu Marvels Spider Man na komputery PC. Wersja Remastered, która trafi do posiadaczy komputerów osobistych, będzie obejmowała nie tylko odświeżoną oryginalną grę z 2018, ale również DLC The City That Never Sleeps.

TO jednak nie wszystko, ponieważ na komputery PC trafi również nowsza odsłona, czyli Marvels Spider Man: Miles Morales. Premiera oryginalnej gry na komputery osobiste odbędzie się 12 sierpnia, a odsłona opowiadająca o przygodach Milesa Moralesa pojawi się nieco później. Sony nie podało, na jakich platformach będą dostępne gry. Wydaje się, że będzie to Steam, jednak nic nie jest pewne. Być może do gry weszło Epic Games?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales również trafi na komputery PC!

Źródło: Sony