Masz telefon z Androidem? Zawirusowana aplikacja kradła bankowe dane!

Jeden z programów dostępnych w sklepie Google Play posiadał wirusa, który mógł przechwycić dane z aplikacji bankowych. Jeśli masz telefon z Androidem, koniecznie sprawdź czy nie masz tej aplikacji u siebie!

Chodzi o aplikację o nazwie 2FA Authenticator, który został pobrany już przez ponad dziesięć tysięcy osób. Niestety, program zawierał złośliwe oprogramowanie, które miało za zadanie przechwycić dane logowania aplikacji bankowej. Aplikacja o której mowa nie jest już dostępna w sklepie Google Play, jednak z racji dużej ilości pobrań przez użytkowników, warto sprawdzić czy nie znajduje się w naszej bibliotece. Jej zadnie było proste. Miała obsługiwać uwierzytelnianie dwuetapowe w naszym smartfonie. Niestety, autorzy wcale nie chcieli ułatwiać nam tego zadania. Wręcz przeciwnie! Za sprawą wirusa Vultur chcieli wykraść nasze dane.

Telefon z Androidem może być zainfekowany trojanem

Jeśli znaleźliśmy wspomniany 2FA Authenticator w swoim smartfonie, koniecznie powinniśmy go usunąć. Warto również sprawdzić menedżer aplikacji. Według analityków, program „com[.]privacy[,]account[.]safetyapp” był dostępny w sklepie przez ponad dwa tygodnie. Wspomniana aplikacja wymagała od użytkownika bardzo dużej liczby zgód, które powodowały, że tak naprawdę cyberprzestępca mógł decydować o wszystkim, co dzieje się z naszym smartfonem. Mowa między innymi o dostępie do aparatu. Mało tego, aplikacja wymagała możliwości dostępu do sieci, wyświetlania nad innymi aplikacjami. Program „oczekiwał” również zgody na opcję wyłączenia ekranu blokady oraz obsługę automatycznego uruchamiana.

W jakim celu cyberprzestępca chciał uzyskać od nas tak wielu zgód? Oczywiście, chodzi o możliwość przejęcia naszych danych, głównie do aplikacji bankowych, co owocowałoby kradzieżą naszych pieniędzy. Pomóc miał w tym wirus – trojan – Vultur, który był dołączony do aplikacji 2FA Authenticator. Osobiście nasuwa mi się pytanie: jak program z wirusem trafił do sklepu Google Play? Przecież osoby odpowiedzialne za działanie sklepu z aplikacjami powinny weryfikować to, co pojawia się w Google Play. Mam tylko nadzieję, że wspomniana w artykule aplikacja nie znalazła się na Waszych smartfonach.