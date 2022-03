Kylian Mbappe opuszcza Paryż. Według Voz Populi, napastnik podpisał kontrakt z Realem Madryt, co sprawia, że po wakacjach będzie zawodnikiem Królewskich. PSG musi więc znaleźć jego następcę. Paryżanie mają na celowniku między innymi Marcusa Rashforda.

Jeszcze pod koniec sierpnia ubiegłego roku pisaliśmy o potencjalnym transferze Mbappe. Zawodnik miał trafić do Realu Madryt za 160 milionów euro! Co ciekawe, władze PSG zdecydowały o odrzuceniu oferty, bowiem klub zapłacił za osiemnastolatka znacznie wyższą kwotę. Pojawiła się nowa propozycja, która wynosiła aż 200 milionów! Finalnie do porozumienia nie doszło, a może warto było ją rozważyć?

Mbappe od sierpnia będzie zawodnikiem Realu Madryt?

Kylian Mbappe w Realu Madryt

Kontrakt francuza z PSG wygasa w czerwcu bieżącego roku. To oznacza, że zawodnik opuści klub w ramach „wolnego transferu”. Krótko mówiąc, Real pozyska go za darmo. Jest to zaskakujące, bowiem jak już wspominałem, Królewscy oferowali przedstawicielom PSG aż 200 milionów euro za transfer Kyliana. Najwidoczniej budżet paryżan jest tak duży, że kwoty te nie są ważne.

Oczywiście, Mbappe oficjalnie nie trafił jeszcze do Realu Madryt. To jednak jest już według Voz Populi, hiszpańskiego serwisu przesądzone. Czy faktycznie napastnik trafi do Królewskich? Zapewne tak. Przypomnijmy, że francuz został wykupiony do PSG z AS Monaco za 145 mln. W Paryżu rozegrał 205 meczy, w których udało mu się zdobyć 156 bramek oraz 78 asyst.

Źródło zdjęć: profil Kyliana Mbappe na Facebooku.