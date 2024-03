McDonalds kupił ligę piłkarską! I to top 5 w Europie!

Dobrze, może tytuł jest na wyrost, ale naprawdę – McDonalds kupił prawa do wizerunku ligi francuskiej, co oznacza, że Ligue 1 Uber Eats zamienia się na Ligue 1 McDonalds. W tle duże pieniądze dla topowej w Europie ligi piłkarskiej!

McDonalds kupił prawa do ligi francuskiej

Przez ostatnie pięć lat sponsorem tytularnym francuskiej ekstraklasy był 1 Uber Eats. Gigant, który oferuje usługę dowożenia jedzenia, za swoje prawa marketingowe do ligi płaciło ok. 15-16 milionów euro rocznie. Teraz liga ta będzie nazywać się inaczej, ponieważ o prawa stara się inny gigant z branży jedzeniowej, McDonald’s!

Od Uber Eats do McDonald’s – liga francuska zmienia sponsora tytularnego! Fot. YouTube

Jak podaje dziennik RMC Sports, amerykański gigant z branży fast-food, McDonald’s postanowił nabyć prawa do francuskiej ligi piłkarskiej. Można więc powiedzieć, że McDonald’s kupił ligę, ponieważ jej nazwa zmieni się na Ligue 1 McDonald’s!

Spory zastrzyk gotówki dla francuskiej ekstraklasy

Według informacji przekazanych przez RMC Sports, Uber Eats nie zamierzało płacić takiej sumy, co otworzyło drzwi amerykańskiej sieciówce fast-foodowej. Jak podaje dziennikarz Daniel Riolo, McDonald’s jest gotów wyłożyć ok. 20 milionów euro rocznie za to, aby francuska ekstraklasa nosiła nazwę Ligue 1 McDonald’s. Łączna kwota trzyletniej umowy ma opiewać na ok. 60 milionów euro.

McDonald’s kupił ligę piłkarską. Topową w Europie! Będzie płacił 20 milionów euro za sezon. Fot. Pexels/opr. wł.

RMC Sports sugeruje, że nowa umowa ma być swego rodzaju wsparciem po stracie Kyliana Mbappe na rzecz Realu Madryt. Czarny scenariusz zakłada, że liga mocno straci na swojej atrakcyjności w momencie, kiedy największa jej gwiazda przeniesie się do stolicy Hiszpanii.

Umowa Ligue 1 z McDonald’s ma zapewnić wsparcie finansowe lidze po odejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Fot. Paris-Saint Germain

Źródło: Opr. wł./RMC Sports (via Goal.com)