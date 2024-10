McLaren W1 przyspiesza szybciej do 200 km/h niż Twój do 100

Cyfra ‘1’ odgrywa specjalną rolę w McLarenie. W 1992 producent zaprezentował model F1, którym wyznaczył nowe standardy oraz wartości. Była to ikona motoryzacji lat 90. Dwadzieścia lat później, w 2012 roku, McLaren pokazał rewolucyjny samochód w postaci hybrydowego P1.Teraz, w 2024 roku brytyjska marka kolejny raz przygotowała coś specjalnego spod znaku sławetnej ‘1’. Poznajcie McLaren W1. Jest to najmocniejszy oraz najszybszy drogowy samochód tej marki do tej pory.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

McLaren W1 ma napęd tylko na tylną oś i ogromną moc

Sercem McLarena W1 stała się całkowicie nowa jednostka o oznaczeniu MHP-8, zbudowana od podstaw. Jest to silnik V8 o pojemności 4-litrów i doładowany dwiema turbosprężarkami typu twin-scroll. Rozwija moc 929 KM, kręcąc się przy tym do aż 9200 obr./min. Silnik połączony został systemem „e-module”, a całkowita moc sumaryczna układu hybrydowego to astronomiczne 1275 KM i 1340 Nm momentu obrotowego. Energia elektryczna magazynowana jest w baterii o pojemności 1,38 kWh i pozwala na przejechanie 2,6 km na samym prądzie. Do napędu służy 8-biegowa skrzynia DCT z elektrycznym biegiem wstecznym, a cała moc przekazywana jest jedynie na tylne koła.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

Auto w takim układzie waży sumarycznie 1399 kilogramów „na sucho”. A to przekłada się na stosunek mocy do masy na poziomie 911 KM na tonę. Jest on tym samym cięższy zaledwie o 4 kilogramy od swojego poprzednika, a więc McLarena P1. Robi wrażenie, prawda? Poczekajcie na dane dotyczące przyspieszenia. Lepiej usiądźcie. Przyspieszenie McLaren W1 to jakiś kosmos!

McLaren W1.

Osiągi McLaren W1

Przy tak wysokiej mocy i napędzie na tylną oś, „sprint do setki” na poziomie 2,7 sekundy nie jest oszałamiający. Ale już przyspieszenie 0-200 km/h na poziomie 5,8 sekundy oraz 0-300 km/h w 12,8 sekundy robi naprawdę wrażenie. Top speed tak samo jak w P1 kończy się na ograniczonych elektronicznie 350 km/h. Dla porównania, w przypadku Bugatti Chiron, wynoszą 6,5 sekundy dla 0-200 km/h oraz 13,6 sekundy dla 0-300 km/h.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

Aerodynamika McLaren W1

Nie tylko osiągi sprawiają, że McLaren W1 jest wyjątkowy. Każdy element został zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystać jego potencjał torowy w jak największym stopniu. Każdy element aerodynamiki inspirowany jest Formułą 1. Począwszy od wszelkiego rodzaju przetłoczeń nadwozia po systemy podobne jak ten DRS. McLaren W1 posiada aktywnie wysuwane tylne oraz przednie skrzydło. Ten spojler znajdujący się z tyłu nazwany „Active Long Tail” w piękny sposób wydłuża auto o dodatkowe 300 mm. W niektórych przypadkach służy również jako aktywny hamulec aerodynamiczny.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

W połączeniu z zawieszeniem, które potrafi obniżyć się o dodatkowe 4 centymetry z przodu oraz 2 centymetry z tyłu, potrafi wygenerować docisk na poziomie 650 kilogramów w tylnej części oraz 350 kilogramów w przedniej. Sumarycznie generuje to aż 1000 kilogramów dodatkowego docisku, co przy zawieszeniu konstruowanym w taki sposób, aby nie zakłócało ono przepływu powietrza sprawia, że jest to naprawdę porządny zawodnik na tor.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

Nawet do góry otwierane drzwi w stylu Gull-wing nie są tutaj bez przyczyny. Taki sposób mocowania drzwi pozwala na utrzymanie idealnej linii bocznej i poprawę przepływu powietrza. Fotel kierowcy natomiast nie jest w przymocowany na stałe, a pozycja regulowana jest poprzez wysuwaną kierownicę oraz pedały.

McLaren wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferuje trzy różne rodzaje ogumienia. Wszystkie w rozmiarze 365/35 z przodu oraz 335/30 z tyłu, jednak są to różne konfiguracje w zależności od warunków. Na tor dostaniemy Pirelli P Zero Trofeo RS, na drogi bardziej publiczne P Zero R oraz Pirelli P Zero Winter 2 na warunki zimowe. Żeby nie było, że to maszyna tylko na tor, w środku znajdziemy takie udogodnienia jak system CarPlay lub Android Auto, który jest wyświetlany na 8-calowym wyświetlaczu.

McLaren W1. Nowy hipercar, który przyspiesza do 200 km/h szybciej, niż Twoje auto do 100 km/h.

Cena McLaren W1

Marzy Ci się to auto? Musisz przygotować przysłowiowy worek pieniędzy. McLaren W1 wyprodukowany zostanie w zaledwie 399 egzemplarzach. Nadal masz na niego chętkę? Nie dziwię się. Zmartwię Cię jednak. Wszystkie zostały już sprzedane. A ile kosztował taki McLaren W1? Bagatela 10 milionów złotych.

Gdybyś chciał wynająć samochód premium, odwiedź stronę Kaizen Rent.