Grzegorz Krychowiak zostaje w Arabii Saudyjskiej, jednak nie podpisze kontraktu z klubem Al-Shabab, a przeniesie się do Abha Club, którego trenerem nie tak dawno został Czesław Michniewicz. Ostatnim razem piłkarz oraz szkoleniowiec pracowali ze sobą w reprezentacji Polski i doszli razem do 1/8 finałów MŚ 2022.

Krychowiak przechodzi do Abha Club

Grzegorz Krychowiak cały poprzedni sezon spędził w Al-Shabab, do którego został wypożyczony z FK Krasnodaru. Polak po wybuchu wojny w trybie natychmiastowym opuścił kraj zbrodniarza i przeniósł się do AEK Ateny, a następnie trafił do Arabii Saudyjskiej.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Grzegorz Krychowiak zostanie w swoim dotychczasowym klubie, jednak transfer do Al-Shabab się wysypał i Polak poszukiwał innego klubu. Jak podaje portal meczyki.pl, defensywny pomocnik zostaje jednak w Arabii Saudyjskiej i dołączy do Abha Club, czyli drużyny, której szkoleniowcem będzie Czesław Michniewicz.

Portal Meczyki.pl informuje, że Krychowiak zwiąże się z Abha Club kontraktem 1+1! Źródło: Twitter

Pomocnik ponownie pod skrzydłami Michniewicza

33-latek miał przenieść się do Al-Shabab i rzekomo zaakceptował już umowę, jednak drużyna w dalszym ciągu nie miała trenera, a kłopoty organizacyjne sprawiły, że Krychowiak zdecydował się na poszukiwania nowego klubu. Wypożyczenie w Al-Shabab się skończyło, a wcześniej rozwiązał on umowę z rosyjskim klubem.

Na znalezienie nowego miejsca pracy polski pomocnik nie musiał długo czekać, ponieważ dołączy on do drużyny kierowanej przez Czesława Michniewicza, Abha Club. 33-letni Krychowiak ma podpisać kontrakt na rok z opcją przedłużenia o dwanaście kolejnych miesięcy. Szczegóły umowy nie są jednak znane.

Media Krychowiak ponownie z Michniewiczem!

Źródło: meczyki.pl