Mercedes Vito Furgon 111 CDI – bus dla kuriera i nie tylko

Jeden z najpopularniejszych pojazdów użytkowych z gwiazdą na masce trafił do mnie jakiś czas temu. Mercedes Vito Furgon 111 CDI to bus dla kuriera i nie tylko. Dlaczego? Rewelacyjnie spisuje się w wąskich uliczkach, a to często jest priorytet dla osób, które na co dzień przewożą różne przesyłki w miastach. Sprawdźmy, jakie jeszcze ma zalety, a jakie wady.

Już na wstępie tego artykułu można zacytować klasyka: “tu jest jakby luksusowo”. Dlaczego? Testowany Mercedes Vito Furgon 111 CDI to pojazd bardzo dobrze wyposażony. Nie ukrywam, pod kątem dodatków praktycznie niczego mu nie brakowało. No, może oprócz ksenonów. Przede wszystkim pojazd miał takie dodatki jak podgrzewane fotele, klimatyzacja półautomatyczna, zestaw multimedialny, który posiadał siedmiocalowy ekran dotykowy wyposażony w nawigację i Apple CarPlay oraz Android Auto. O czujnikach parkowania nie wspominam, czy tam jakiejś tam kamerze cofania. Vito może posiadać asystenta automatycznego parkowania. Prawda, że zestaw robi wrażenie? Oczywiście nie muszę wspominać o łączności Bluetooth, czy wielofunkcyjnej kierownicy. Dostawczak, o którym piszę pokryty był białym, a więc jak na takie auta popularnym lakierem, aczkolwiek wyglądał świetnie dzięki dużym (jak na busy) 17-calowym felgom.

Mercedes Vito Furgon 111 CDI to bus dla kuriera, który chce rozwozić przesyłki w komfortowych warunkach

Vito to dostawczak, ale pamiętajcie, jest to nadal Mercedes. Dlatego też można tutaj poczuć się komfortowo, jak na tego typu pojazdy. Może i nie ma zbytnio miękkich materiałów, ale na przykład siedzisko z podłokietnikiem jest bardzo wygodne. Kabina wyciszona odpowiednio, dlatego śmiało można pokonywać długie trasy bez jakiegoś dużego zmęczenia. Mówimy tutaj o podróżach w dwie osoby, bowiem trzecia może mieć problem z obudową lewarka zmiany biegów, która dość mocno wystaje poza kokpit i przez to utrudnia zajęcie wygodnej pozycji. Pozostając przy kokpicie, należy pochwalić projektantów za ergonomię. Wszystkie schowki (a jest ich ogrom), przyciski do sterowania, ogólnie projekt deski rozdzielczej są zaplanowane bardzo dobrze, przez co kierowca, który dopiero zaczyna przygodę z Vito nie będzie miał problemu z odnalezieniem się we wnętrzu. Pamiętajmy, że jest to przecież samochód dostawczy, który raczej nie będzie robił długich tras, a z racji kompaktowego rozmiaru będzie wykorzystywany na przykład w mieście.

Test praktyczny

Czym byłby test dostawczaka bez sprawdzenia możliwości przestrzeni ładunkowej. Warto zacząć od liczb, ponieważ te potwierdzają, że rzeczywiście Mercedes Vito Furgon 111 CDI jest busem typowo miejskim, jak na tego typu pojazdy. Auto mierzy 4895 mm długości oraz 1928 mm szerokości. Wysokość Vito Furgon 111 CDI wynosi 1910 mm. Sprawdźmy teraz przestrzeń ładunkową. Długość wynosi aż 2586 mm, szerokość 1685 mm, wysokość 1391 mm. Ładowność auta według danych wynosi 900 kg. Warto jeszcze zaznaczyć szerokość pomiędzy nadkolami. 1270 mm, czyli europaleta się zmieści.

Model ten posiadał jedne drzwi przesuwne. Oczywiście można dokupić drugie, ale czy jest to potrzebne? To zależy od specyfiki działalności. Z tyłu standard – dwuskrzydłowe drzwi. Przestrzeń delikatnie zwęża się przy górnej krawędzi co jest oczywiste. Nie brakuje miejsc na przykład na haczyki, które będą utrzymywać w stabilnej pozycji ładunek. Krótko mówiąc, miejsca jest dużo, jest ono dobrze zaplanowane i przy niewielkiej inwencji twórczej możemy dostosować je dość dobrze do swoich potrzeb.

Silnik w Mercedes Vito Furgon 111 CDI – niewielka pojemność, znikome spalanie

Bohater artykułu wyposażony był w silnik diesla o pojemności 1,6 litra. Generował on 114 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Napęd na przód, skrzynia manualna, 6-biegowa. Połączenie to z racji momentu dostępnego w zakresie 1500 – 2500 obr/min jest optymalne. Może nie będzie to najszybszy bus dla kuriera w mieście, jednak nie martwcie się – daje sobie radę. Zawieszenie pracuje bardzo dobrze – zarówno pod obciążeniem, jak i “na pusto”. Układ kierowniczy jest precyzyjny. Plusem jest mocne wspomaganie, które pomaga przy manewrowaniu w wąskich, miejskich uliczkach. Jeszcze większym atutem tego motoru i skrzyni jest spalanie. Wynosi w mieście od 7 do 8 litrów na setkę w zależności od tego, jaki jest ruch. Na trasie, kiedy będziecie jechali spokojnie drogami krajowymi bez problemu osiągniecie wynik na poziomie 5,5 – 6 litrów. Prędkości autostradowe zwiększają te wartości do 8 – 9 litrów. Mała uwaga – dodajcie opcjonalny zbiornik, który ma 70 litrów. Dzięki temu rzadziej będziecie odwiedzali stacje paliw. Prędkość maksymalna, jaką osiąga Mercedes Vito Furgon 111 CDI wynosi 156 km/h.